Hung thủ giết người tại ga Đồng Đăng sa lưới

Anh Hùng tử vong do bị một số đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát vào người. Ngay sau khi vụ án xảy ra, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh, Công an huyện Cao Lộc đã khẩn trương điều tra và làm rõ được hành vi của hung thủ, bắt hai đối tượng là Lô Văn Dũng, SN 1990 và Vi Trung Long, SN 1988 cùng thường trú ở tại khu ga, thị trấn Đồng Đăng, Cao Lộc. Hôm đó sau khi xô xát với nhóm của Phạm Tiến Hùng, Dũng, Long đã dùng dao quắm và dao chọc tiết lợn đâm Hùng tử vong.

Qua đấu tranh mở rộng án, ngày 15-6, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã bắt tiếp hai đối tượng liên quan trong vụ án là Vi Mạnh Hiếu, SN 1990 ở Vườn Sái, thị trấn Đồng Đăng và Vi Ánh Hoàng, SN 1990 ở Đông Mồ, Quang Lang, Chi Lăng. Vụ án đau lòng trên là bài học cảnh tỉnh về tình trạng thanh thiếu niên không công ăn việc làm, thường tụ tập đi chơi đêm mang theo dao nhọn, uống rượu bia không kiểm soát được hành vi, dẫn đến phạm tội.

Theo Thái Nguyên (ANTĐ)