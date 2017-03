Hung thủ lộ mình vì hàng ria mép

Hung thủ tự tin hiện trường không còn dấu vết Trả lời cơ quan điều tra, Tr.H.Tr. tự tin công an sẽ không tìm ra vụ án nên không bỏ trốn. Tr. khai: Sau nhiều lần vào nhà nghỉ chung với nạn nhân, ngày 10-11-2015 hai người vào nhà nghỉ Tr. nghỉ ngơi. Tại đây, sau nhiền lần quan hệ, Tr. nảy sinh ý định cướp tài sản. Khi cô gái nằm quay lưng, Tr. dùng thân ấn mặt nạn nhân xuống nệm… Sau đó Tr. lột sạch nữ trang trên người cô gái, sắp xếp lại hiện trường để đánh lừa cơ quan chức năng là cô chết vì đột tử, cảm mạo. Trước khi rời khỏi hiện trường, Tr. thu dọn, lau chùi sạch sẽ dấu vết và tự tin rằng công an sẽ không điều tra cô gái chết vì bị giết. Sự ranh ma của hung thủ suýt đánh lừa công an. Hiện công an vẫn đang điều tra Tr. về tội giết người, cướp tài sản.