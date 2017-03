Hung thủ sát hại cụ bà 81 tuổi là cháu ngoại

Theo lời khai ban đầu, Huynh là cháu ngoại của bà Nguyễn Thị Phu (81 tuổi, ở cạnh nhà). Khoảng 2 giờ sáng 10-1, sau khi xem đánh bài trên đường đi về nhà, Huynh phát hiện bà Phu đang ra vườn đi vệ sinh liền nảy sinh ý định giết người cướp tài sản. Huynh tiếp cận rồi dùng cục đá lớn đánh liên tục hàng chục nhát vào đầu cho đến khi bà Phu chết mới dừng tay. Huynh giật đôi bông tai bằng vàng, sau đó đến nhà bạn ở cùng thôn ngủ. Đến sáng, khi mọi người phát hiện bà Phu chết, Huynh chạy về nhà giả vờ khóc thương thảm thiết.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường cho thấy trên đầu bà Phu có 32 vết thương, hai mu bàn tay bầm tím, hai bông tai bằng vàng bị mất. Hiện Công an huyện Cẩm Xuyên đang hoàn tất thủ tục pháp lý để khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Đôi bông tai đã được thu hồi ở nhà người bạn của Huynh.

D.DOANH - Đ.LAM