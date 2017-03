Hung thủ sát hại người tình ra tự thú

Theo ghi nhận của công an địa phương tại hiện trường: nạn nhân chết trên giường trong tư thế nằm ngửa, không mặc quần áo, chiếc chăn và tấm trải giường dính nhiều vết máu, đùi phải có vết thương khoảng 3-4cm. Tài sản của nạn nhân không có dấu hiệu bị lục soát, kiểm tra túi xách có bảy chiếc ĐTDĐ các loại, 11 sim card, một chùm chìa khóa và một cuốn tập học sinh. Ngoài ra, trên bàn còn có một tờ đơn xin nghỉ việc đứng tên Huỳnh Tấn Thành cùng một con dao Thái Lan.

Làm việc với cơ quan chức năng, anh Nguyễn Văn Dũng, nhân viên khách sạn cho biết vào khuya hôm trước, nạn nhân trong tình trạng say rượu, được bạn trai chở đến bằng xe Attila đời đầu, màu bạc. Lúc làm thủ tục thuê phòng, người đàn ông đưa CMND mang tên Hồ Tường (SN 1964, ngụ P9Q11) còn khách nữ không có giấy tờ tùy thân. Khoảng 9 giờ sáng hôm sau, ông Tường xuống quầy hỏi anh Nguyễn Trường Giang mượn lại CMND để ra ngoài mua đồ, nhưng tiếp tân đưa nhầm CMND của anh Bùi Hoàng Hải đang ở phòng 102. Sau khi nhận giấy tờ, ông Tường gửi lại cho anh Giang chiếc ĐTDĐ hiệu Nokia 3315 rồi lấy xe Attila đi luôn. Quá giờ không thấy khách trả phòng, anh Giang điện thoại nhưng không ai bắt máy nên lên kiểm tra thì phát hiện vụ việc.

Qua kiểm tra bảy máy ĐTDĐ thu được thì có một máy đang hoạt động, trong hộp thư có tin nhắn gửi đến thuê bao số 0917..., nội dung “lên đây se sẻ cho tiền”, lực lượng làm nhiệm vụ liên lạc với số máy này nhưng không được. Cùng lúc, có người gọi vào máy của nạn nhân cho biết là con gái của nạn nhân. Từ đây, người xấu số được xác định là chị Phan Thúy Hương (SN 1967, thường trú P11Q. Gò Vấp) hành nghề kinh doanh ĐTDĐ, đã ly dị chồng. Trong lúc Công an quận 3 đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy tìm kẻ thủ ác thì 19 giờ cùng ngày, Huỳnh Tấn Thành (ảnh, SN 1977, ngụ 13Q10) được gia đình đưa đến công an tự thú về hành vi sát hại chị Hương.

Thành khai quen nạn nhân cách đây hơn tháng qua lần đến mua sim card điện thoại, từ đó đôi bên nảy sinh tình cảm. Khoảng 15 giờ ngày 19-6, chị Hương điện thoại rủ Thành đến nhà hát Bến Thành chơi. Thành than thở không tiền thì “se sẻ” (tức chị Hương) nhắn tin lên Gò Vấp sẽ cho. Sau khi nhận lời, Thành ngồi xe ôm tới chỗ hẹn. Chị Hương giao xe Attila BS: 52P2-0079 cho người tình cầm lái, chạy lòng vòng một hồi cả hai không đi nhà hát Bến Thành mà ghé vào quán nhậu trên đường Hoàng Sa (Q. Phú Nhuận) ăn uống đến khuya. Do chị Hương say rượu nên Thành đưa vào khách sạn 477 chỉ để nghỉ ngơi. Tại đây, chị Hương tiếp tục yêu cầu đòi sống như vợ chồng với Thành như mọi hôm, nhưng anh ta không chấp nhận dẫn đến cãi nhau. Đến 9 giờ sáng hôm sau, Thành thức trước. Nhớ lại lời chị Hương thách thức khi Thành hăm dọa sẽ giết chị Hương nếu chị không từ bỏ ý định đòi sống chung, Thành tức giận xuống quầy tiếp tân mượn con dao rồi trở lên phòng đâm chị Hương. Chị Hương tỉnh giấc kháng cự bị Thành bóp cổ đến khi tắt thở.

Gây án xong, kẻ thủ ác xuống lấy xe Attila bỏ trốn đến chiều mới mò về nhà. Trong lúc Thành thay đồ tắm rửa, phát hiện trên người có nhiều vết trầy xước, ông Huỳnh Văn Út (cha Thành) thắc mắc thì hắn giải thích nguyên nhân do đánh nhau. Thấy không thuyết phục, ông Út sinh nghi tiếp tục tra hỏi, cuối cùng gã thú nhận đã thực hiện hành vi giết người.

Sau khi được Thành đưa đến địa điểm gây ra tội ác để xác minh, thấy đúng sự thật, ông Út cùng gia đình vận động Thành ra tự thú. Được biết, giấy CMND mang tên Hồ Tường mà Thành dùng làm thủ tục để thuê phòng là do gã nhặt được tại một quán cà phê cách đây mấy năm và cất giấu để sử dụng.



Theo HUỲNH MINH DŨNG (CATP)