Hung thủ thảm sát 4 người la hét khi bị vây bắt

Chỉ sau 2 giờ gây ra vụ thảm sát làm 4 người chết, ba người trọng thương, nghi phạm Vũ Văn Đản bị bắt. Theo thượng úy Nguyễn Văn Hoàng- Trưởng Công an xã Ia Băng, huyện Chư Prông (Gia Lai) hung thủ có thể gây ra hậu quả thảm khốc hơn và việc truy bắt sẽ khó khăn nếu không có những thanh niên giúp sức.



Căn nhà nơi nghi phạm chém vợ và em trai

Ông Hoàng kể: lúc nhận tin, ông đến hiện trường thì hung thủ đã sát hại nhiều người, xe cấp cứu đã đến. “Lúc đó đã gần 16 giờ, mọi người kéo vào xem rất đông. Xác định hung thủ đang lởn vởn quanh khu vực rẫy cà phê, một mặt tôi bảo vệ hiện trường, tránh để dân làm xáo trộn, một mặt tôi điện báo ngay cho cấp trên, mặt khác tôi nhờ các thanh niên bám theo hung thủ đợi lực lượng tăng cường đến bắt”, ông nói.

Theo ông Hoàng, ông đã rút mớ cây gậy làm bờ rào ở nhà nạn nhân Đặng Đình Vấn, đưa cho các thanh niên. Dù lúc này có rất đông người nhưng chỉ 6 thanh niên Võ Xuân Chánh và các anh Sĩ, Hiếu, Tuấn, Lợi và Việt tình nguyện. “Tôi căn dặn anh em rất kỹ là hung thủ có 2 con dao lại đang cơn điên loạn, các anh chỉ cần bám sát hung thủ, giữ khoảng cách nhất định để tạo áp lực và cảnh báo mọi người, không để kẻ điên loạn gây thêm tội. Các anh không được áp sát đối tượng”, thượng úy Hoàng kể.

Với gậy gộc trong tay, sáu thanh niên bán theo Đản và giữ khoảng cách như lời dặn của trưởng công an. “Đản toàn đi trong rẫy cà phê, chúng tôi đi theo anh ta. Khi thấy người dân làm rẫy, Đản hú lên như con thú hoang, nghe rất khủng khiếp. Anh em chúng tôi cũng gào lên cảnh báo người dân lánh xa anh ta”, anh Chánh kể.

“Vừa đi theo anh ta, chúng tôi vừa dụ dỗ: “Anh Đản bỏ dao xuống để tụi em nói chuyện. Tụi em cũng bỏ gậy đây, không ai làm gì anh đâu”. Đản mắt trợn ngược, mặt tái mét, nghiến răng dọa “tao sẽ cho bọn bay chết thêm” rồi cầm 2 dao xông vào chém anh em, thế là chúng tôi bỏ chạy”, anh Chánh cho biết.



Anh Võ Xuân Chánh- một trong 6 thanh niên bám sát, hỗ trợ cơ quan công an tóm gọn hung thủ

Theo anh Chánh, khi Đản hết truy đuổi thì anh em lại bám theo. “Bị đuổi thì chạy, hết đuổi lại bám. Đến khi thấm mệt, không đuổi nổi nữa thì Đản lủi vào lô cà phê rậm rạp trốn. Anh em bám theo hình vòng tròn, giữ khoảng cách chừng 20m với Đản và chúng tôi liên tục báo về cho trưởng công an xã”, Chánh nói.

Khi đến khu vực rẫy cách hiện trường gần 2 km (theo đường chim bay), Đản thấm mệt vì truy đuổi giằng co với nhóm thanh niên. Lúc này trời sắp tối, Công an huyện Chư Prông đã đến hiện trường, khép vòng vây theo sự hướng dẫn của trưởng công an xã. Khi đối mặt với hung thủ, một công an huyện Chư Prông tiến đến, nói: “anh Đản buông dao đi, chúng tôi không làm gì anh đâu”. Thấy đông công an và đã thấm mệt, Đản vứt dao, ngồi phịch xuống đất chịu còng.

“Nghe tin ông Vấn bị chém chết, tôi vào hiện trường. Khi anh Hoàng đề nghị, tôi cũng hơi sợ vì Đản trong cơn điên cuồng, trong tay 2 con dao lại lẩn trong lô cà phê rất khó thấy nhưng có đông anh em đi cùng nên chúng tôi đâm liều”, anh Chánh cho hay.