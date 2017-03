Hung thủ vụ cướp tiệm vàng để lại thư

Chiều 29/8, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có mặt tại Công an huyện Lục Nam (Bắc Giang) để biểu dương thành tích của các đơn vị tham gia phá án, đồng thời tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong việc truy bắt các đối tượng gây án. Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ nhấn mạnh, việc chúng ta làm sáng tỏ được vụ án đã đáp ứng được sự mong mỏi của quần chúng nhân dân, là câu trả lời cụ thể nhất về những nỗ lực của cơ quan Công an trong việc đấu tranh với cái ác, bảo vệ sự bình yên của nhân dân. Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu triển khai thật tốt các biện pháp công tác khác như khai thác, giam giữ đối tượng… để chuyên án đạt hiệu quả cao nhất, buộc tất cả kẻ ác phải bị trừng trị trước pháp luật.