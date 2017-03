Hưng Yên: Đập nát xe vì hiểu nhầm là bắt cóc trẻ con

Anh Tùng liền đưa cháu bé lên xe, lái xe đến ủy ban xã nhờ giải quyết. Trên đường đi, một số người làng phát hiện cháu bé trên xe ôtô, tưởng nhầm là có vụ bắt cóc nên hô hoán “Nó bắt cóc trẻ con đưa lên ôtô!”. Do hôm đó đang có hội làng nên khoảng 500-600 người bỏ buổi lễ hội đuổi theo xe, dùng gạch đá ném. Khi xe đến sân ủy ban, anh Tùng vừa kịp thoát ra, chạy vào trụ sở ủy ban thì đám đông đã kịp... vật nghiêng chiếc xe ra, đập vỡ kính xe... Đập xe chưa bõ, người ta còn đòi “Đánh chết thằng bắt cóc trẻ con!”.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Văn Giang đã có mặt tại hiện trường. Trước đám đông đang trong cơn kích động vì sự hiểu nhầm, công an huyện phối hợp cùng ủy ban xã đã triệu tập tất cả đoàn thể trong xã họp khẩn cấp. Các ban ngành nhất trí thực hiện phương án: mọi cán bộ trong xã, kể cả các thầy cô giáo phải tỏa vào đám đông giải thích cho mọi người hiểu đây không phải là một vụ bắt cóc. Công an cũng mời gia đình cháu bé ra đứng trước đám đông giải thích cho mọi người hiểu sự việc. Đến lúc đó đám đông mới giải tán, để lại khổ chủ đau khổ với chiếc xe trị giá 670 triệu đồng anh mới mua hơn một tháng trước, nay đã bị đập nát be bét. Chiều cùng ngày, công an huyện đã đưa chiếc xe về trụ sở công an.

Chiều 6-4, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một cán bộ công an cho biết cơ quan điều tra đang xem xét khởi tố vụ án vì có dấu hiệu của tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản (Điều 143 Bộ luật Hình sự năm 1999). “Vì là ngày nghỉ nên chúng tôi chưa tổ chức giám định được giá trị thiệt hại của tài sản. Theo quy định của luật, người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác gây thiệt hại từ 500 ngàn đồng trở lên là có thể bị khởi tố” - vị cán bộ này nói.