Hủy án oan vì chứng cứ không hợp pháp

Theo tòa phúc thẩm, các cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm đã vi phạm tố tụng nghiêm trọng vì có nhiều chứng cứ không hợp pháp.

Như Pháp Luật TP.HCM từng thông tin, ngày 11-4-2005, khi bị Công an quận 12 bắt vì mua bán heroin, Dũng ném bảy gói heroin xuống đất để phi tang nhưng công an đã kịp thu hồi. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên sơ thẩm, Dũng đều không nhận tội. Trong khi đó, biên bản niêm phong vật chứng của cơ quan công an không có chữ ký của Dũng, biên bản bắt quả tang hành vi phạm tội lại ghi sai ngày, sai tên phường. Nhận thấy không đủ chứng cứ kết tội, TAND TP.HCM đã tuyên Dũng trắng án.