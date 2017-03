Hủy án vì điều tra phiến diện, chưa khách quan

Mặt khác, lời khai của các nhân chứng mâu thuẫn nhau trong hồ sơ và trước tòa, lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng mâu thuẫn...

Theo hồ sơ, tối 29-4-2007, đi uống cà phê ở xã Tu Tra (Đơn Dương), Hiển lấy xe máy chở bạn gái về. Lúc khởi động máy, Hiển nẹt pô rú ga nên công an xã và công an huyện đến nhắc nhở. Chở bạn gái về xong, Hiển quay lại quán cà phê, vừa chạy vừa nẹt pô.

Nhiều công an xã, huyện yêu cầu Hiển dừng lại kiểm tra giấy tờ nhưng Hiển không chấp hành mà còn thách thức. Một công an xã đến rút chìa khóa xe thì bị Hiển đấm vào mặt. Khi bị áp giải về trụ sở xã, Hiển vẫn tiếp tục chửi và đánh công an xã. Tháng 9-2007, TAND huyện Đơn Dương xử lưu động, phạt Hiển 12 tháng tù giam. Ngay sau đó Hiển đã làm đơn kháng cáo kêu oan.