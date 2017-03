Huy động 100 cảnh sát vây bắt kẻ giết người

Ngày 14/6, công an Lào Cai cho biết đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị VKSND cùng cấp truy tố Trương Hoàng Tuệ, kẻ dùng dao đâm chết 2 người phụ nữ. 100 cảnh sát được huy động vây bắt được thủ phạm lẩn trốn trong rừng.

Hơn một tháng trước đó, Tuệ đến nhà cô ruột là Hoàng Thị Phương ở thành phố Lào Cai chơi. Khi người này đang ngồi ăn cơm, Yến (cháu chị Phương), dọn mâm bát mang đi. Cho rằng bị xúc phạm, Tuệ quyết tâm giết cô gái 21 tuổi này.

Chiều 9/5, Tuệ vào Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai tìm Yến khi cô gái này đang nấu ăn. Kẻ sát nhân ngắt hết dây điện thoại để nạn nhân không thể liên lạc kêu cứu, rồi tìm vào nhà bếp dùng dao đâm liên tiếp. Nghe tiếng kêu, mọi người chạy đến thì Yến đã gục chết trên vũng máu. Còn Tuệ nhảy qua tường bỏ trốn.

5 ngày sau khi giết chết Yến, công an Lào Cao tiếp tục nhận được tin chị Mắm (28 tuổi) người dân tộc Dao bị đâm chết khi đang chăn trâu. Xác nạn nhân bị vùi dưới lùm cây. Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát xác định Tuệ là kẻ gây ra vụ án trên vì hung khí gây ra hai vụ án mạng cùng một loại.

Sau nhiều ngày lẩn trốn bên Trung Quốc, Tuệ trở về Việt Nam và ẩn mình ở những khu vực đồi núi heo hút xã Tân An và Tân Thượng (Văn Bàn, Lào Cai). Công an Lào Cai chia làm 31 tổ truy lùng thủ phạm. Sáng 15/5, họ phát hiện Tuệ lẩn trong những bụi cây phía mép sông Hồng. Bị vây chặt, Tuệ vứt dao, nhảy xuống sông Hồng trốn nhưng không thoát.

Theo lời khai của thủ phạm, do tâm lý hoảng sợ, Tuệ nói với nạn nhân (khi đang chăn trâu) là đang lẩn trốn công an vì vừa phạm tội giết người. Hắn nhờ chị Mắm đừng báo với ai là gặp người lạ trên đồi. Do sợ hãi, chị Mắm la lên liền bị Tuệ xông tới đâm nhiều nhát cho đến chết.

Thủ phạm từng thụ án hơn 12 năm tù về tội cướp tài sản và nghiện ma túy.