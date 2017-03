Huy động cảnh sát bảo vệ hai kẻ chộm chó

Tin từ Công an huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) hôm 21-2 cho biết, để bảo toàn tính mạng cho hai kẻ trộm chó trước sự phẫn nộ của hàng trăm người dân, đơn vị này đã huy động nhiều cảnh sát, xe quân dụng đến hiện trường.

Vụ việc xảy ra tại xã Hợp Lý (Tiệu Sơn, Thanh Hóa) vào ngày 20-2. Hai “cẩu tặc” bị người dân bắt quả tang và truy đuổi được xác định là Hồ Viết Tâm và Đỗ Văn Bình.







Người dân vây kín trụ sở UBND xã Hợp Lý đòi “xử” trộm chó. Ảnh: ĐT

Bức xúc trước hành vi trộm chó của hai thanh niên này, người dân vây đánh và đòi “đánh chết” hai đối tượng. Vụ việc diễn biến căng thẳng hơn khi đám đông tiếp tục kéo về Công sở UBND xã Hợp Lý bao vây, khiến công an xã không thể bàn giao cho cơ quan cấp trên thụ lý giải quyết.



Công an huy động người giải cứu hai "cẩu tặc". Ảnh: Zing

Công an huyện Triệu Sơn đã phải huy động xe đặc chủng đến di lí đối tượng về trụ cở công an huyện an toàn. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

ĐẶNG TRUNG