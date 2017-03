Huyện Nam Trà My, Quảng Nam: Gùi gạo băng rừng cứu dân vùng cô lập

Chính quyền tỉnh Quảng Nam đã huy động mọi nguồn lực để cứu dân vùng cô lập. Phương án cứu trợ bằng trực thăng được loại bỏ do điều kiện sương mù quanh năm ở vùng này không cho phép thực hiện các chuyến bay. Như vậy, đã hơn 20 ngày qua, người dân 7/10 xã vùng cao huyện Nam Trà My vẫn trong tình trạng bị cô lập hoàn toàn.

Ông Nguyễn Văn Điền - Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết huyện đã huy động hơn 200 người gồm quân đội, công an và thanh niên huyện gùi lương thực cắt rừng cứu đói dân vùng cô lập.

Theo ông Điền, dự kiến đoàn thanh niên cứu trợ của huyện sẽ vượt rừng trong ba ngày mới đến được các xã vùng xa đang bị cô lập. Riêng ba xã xa nhất là Trà Linh, Trà Lăng và Trà Nam được lực lượng công an và quân đội đảm nhiệm gùi hàng.

Hôm qua, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Minh Ánh cho biết sau đợt lũ này, ông sẽ phê bình nghiêm khắc lãnh đạo UBND huyện Nam Trà My với các lý do: Tại sao tỉnh cấp gạo cho huyện Nam Trà My đưa về các xã dự trữ để cứu đói tại chỗ nhưng đến nay một số lượng lớn gạo vẫn còn nằm trong nhà kho của huyện trong khi hàng ngàn học sinh đang đối diện với cái đói? Tại sao UBND huyện Nam Trà My không phân bổ gạo về các trường dự trữ trước mùa mưa để lo cái ăn cho học sinh mà đến khi đường bị chia cắt huyện mới phân bổ? “Điều này chứng tỏ sự chủ quan trong công tác điều hành của lãnh đạo huyện” - ông Ánh nói.