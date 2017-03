Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn: Thiệt hại do thiên tai hơn 100 tỷ đồng

Theo ông Đinh Văn Hiếu, Chủ tịch huyện Pác Nặm, con số thiệt hại do thiên tai trên toàn huyện là 104 tỷ đồng, gần gấp năm lần so với dự báo ban đầu. Chiều 9-7, huyện đã nhận được tổng số tiền cứu trợ là hơn 700 triệu đồng và 12 tấn lương thực. Số gạo và mì tôm này đã được lực lượng quân đội, công an gùi vượt 15 km đường rừng đến cho người dân xã Công Bằng.