Infographic: Những vụ thảm án gây ám ảnh kinh hoàng

Khám phá kịp thời các vụ trọng án Sáng 28-10, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2016 trước Quốc hội. Bộ trưởng Tô Lâm cho biết năm 2016, hoạt động của các loại tội phạm đã được kiềm chế, đạt chỉ tiêu Quốc hội đề ra, số vụ án khởi tố mới là 70.430 vụ, 102.441 bị can, giảm 2,79% số vụ so với năm 2015. Về tội phạm xâm phạm trật tự xã hội đã phát hiện, khởi tố điều tra 42.846 vụ, 64.165 bị can. Các vụ án đặc biệt nghiêm trọng tập trung chỉ đạo quyết liệt, điều tra khám phá kịp thời, tạo niềm tin cho nhân dân. Tuy nhiên, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật ở một số địa bàn và khu vực còn diễn biến phức tạp. Tội phạm có tổ chức, nhất là đâm thuê chém mướn, truy sát nhau, tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá có dấu hiệu phức tạp trở lại. Giết người do mâu thuẫn, thù tức cá nhân xảy ra nhiều, xảy ra một số vụ thanh thiếu niên giết người do ảnh hưởng của trò chơi điện tử trên Internet, mâu thuẫn trên mạng xã hội... (Theo VOV)