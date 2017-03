KCN Sóng Thần: Thêm một băng trấn lột công nhân bị bắt

Gần đây, một số công nhân Khu công nghiệp Sóng Thần (Bình Dương) bị các tay “anh chị” uy hiếp, trấn lột tài sản đã đến công an kêu cứu. Công an huyện Dĩ An (Bình Dương) đã xác lập chuyên án triệt phá các băng nhóm tội phạm này.

Chiều 30-12, trung tá Đoàn Văn Nhi, Trưởng công an thị trấn Dĩ An, cho biết vừa bắt giữ Nguyễn Văn Kỳ (35 tuổi), Tạ Quang Thành (27 tuổi), Lê Văn Hùng (27 tuổi) vì có hành vi cưỡng đoạt tài sản và bắt giữ người trái pháp luật. Trước đó, Kỳ là công nhân Công ty Sản xuất giày da TT (Khu công nghiệp Sóng Thần). Kỳ đã đánh quản lý tổ sản xuất là ông Đỗ Văn Điền nên bị đuổi việc. Kỳ lôi kéo các đối tượng bất hảo đến công ty khống chế bắt ông Điền đến chỗ vắng buộc viết cam kết mỗi tháng phải nộp một triệu đồng gọi là trả “lương thất nghiệp” cho Kỳ. Nhận được đơn tố cáo của ông Điền, công an đã bắt Kỳ cùng hai đồng bọn. Trong tháng 11-2008, Công an huyện Dĩ An đã truy bắt Bùi Văn Dận, Nguyễn Văn Hải, Lại Hoàng Anh, Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Minh Hiếu, Nguyễn Cảnh Phúc và Cao Xuân Bình đã uy hiếp các công nhân khác buộc họ nộp tiền cho mình. VÕ BÁ