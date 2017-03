KCX, KCN: Tội phạm lộng hành, công nhân bất an

Theo UBND xã An Bình (huyện Dĩ An, Bình Dương), hiện trên địa bàn xã có gần 2.000 phòng trọ với 35.000 người đăng ký tạm trú. Trong năm 2008, nơi đây xảy ra 165 vụ gây rối trật tự, trong đó có 91 vụ hình sự, 74 vụ vi phạm hành chính, triệt phá 15 tụ điểm cờ bạc, hơn 100 vụ trộm cắp, cướp giật tài sản. Công an địa phương đã bắt hơn 20 đối tượng mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy trái phép, thu giữ hơn 80 dao, mã tấu của các nhóm côn đồ.