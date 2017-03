Kẻ bắn 100 viên đạn vào lưng hàng xóm đầu thú

Sáng nay (12/5), Thượng tá Trần Sỹ Phàng - Phó trưởng Công an TP Vinh (Nghệ An) cho PV biết, liên quan đến vụ ông Trần Hữu Hạnh (50 tuổi - trú ở phường Đông Vĩnh, TP Vinh) bị bắn gần 100 viên đạn vào lưng, chiều ngày 11/5, đối tượng gây án là Nguyễn Văn Lương đã ra đầu thú cùng với khẩu súng gây án.





Đối tượng Lương





Thông tin ban đầu do Lương khai báo, tối ngày 11/4/2011, Lương rủ hai người anh em tên Thiện và một người hàng xóm tên Tân đến nhà uống rượu. Sau khi có hơi men, 3 người có lời qua tiếng lại và xảy ra xô xát với nhau. Sau đó Tân có xô xát với anh Lương và con trai anh Lương.



Hôm sau, Lương yêu cầu Tân đến nhà xin lỗi hai cha con mình nếu không sẽ không bỏ qua. Tuy nhiên, hơn 20 ngày trôi qua nhưng Tân vẫn không chịu xin lỗi. Đến khoảng 21 giờ tối ngày 6/5, Lương đến nhà Tân với mục đích giải quyết mâu thuẫn.



Lúc này Tân đang nằm ngủ trên giường, Lương tiến sát lại giường gọi Tân dậy. Bất ngờ Tân lấy con dao thủ sẵn trên đầu giường đâm về phía Lương, rất may cú đâm bị chiếc màn cản lại nên không trúng. Lương giật lại con dao và chém 2 nhát vào bắp chân của Tân.



Gây án xong Lương bỏ về nhà và đóng cửa lại. Người nhà của Tân biết sự việc liền kéo đến nhà Lương đập cửa, yêu cầu làm rõ nhưng Lương không ra mở cửa. Ngược lại, Lương leo lên nóc nhà lấy khẩu súng tự chế, trèo qua mái nhà bên cạnh và nhắm vào đám đông để bắn.







Khẩu súng gây án





Đường đạn vô tình tìm đến vị trí ông Hưng đang đứng (ông Hưng đi đám cưới ngang qua thấy nhiều người to tiếng lại can ngăn -pv). Sau khi nổ súng, Lương nhảy từ trên cao xuống đất bỏ chạy thì bị bong gân, tự tìm đến một bệnh viện chữa trị. Đối tượng định chữa khỏi chân mới ra đầu thú nhưng nghe tin cơ quan điều tra ráo riết truy bắt nên ra đầu thú sớm hơn.



Cũng theo lời khai của Lương, khẩu súng gây án không có giấy phép sử dụng, một lần Lương đi vào tỉnh Quảng Bình đã mua được.



Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, hoàn tất hồ sơ khởi tố bị can.



Theo Lâm Vũ (VTC News)