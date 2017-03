Kẻ bắn công an ra đầu thú

Ngày 2/1, Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội đang xem xét để khởi tố vụ án giết người do Đỗ Văn Việt gây ra.Theo cơ quan điều tra, đầu năm 2011, chị Nguyễn Thị Hải (30 tuổi) cho Việt vay 330 triệu đồng. Việt hứa sẽ trả đúng hạn nhưng sau đó khất lần không chịu thanh toán hết.



Tối 29/12/2011, chị Hải cùng Vũ Ngọc Huy và một số người khác đến nhà Việt đòi nợ. Do Việt đi vắng, nhóm chị Hải đã xảy ra xô xát với Đỗ Văn Hùng (26 tuổi, anh trai của Việt). Hùng dùng dao chém một nhát gây thương tích cho Huy.



Nhận được tin báo chủ nợ đến đòi, Việt về nhà rồi cùng anh cầm súng hoa cải đến chị Hải. Anh Nguyễn Đình Kiên (32 tuổi, cảnh sát quận Cầu Giấy, chồng chị Hải) ra mở cửa đã bị Việt bắn vào đầu. Sau khi gây án, Hùng và Việt bỏ trốn. Nạn nhân được đưa cấp cứu tại bệnh viện, bác sĩ gắp ra 15 viên đạn chì.



Liên quan vụ việc, chiều 30/12/2011, cảnh sát đã bắt giữ Hùng và thu khẩu súng bắn đạn hoa cải.



Theo Nam Anh (VNE)