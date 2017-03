Kẻ bạo hành vợ cũ bị đề nghị truy tố tội giết người

Ngày 25-2, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định cho biết đã kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố tội "giết người" đối với Phạm Văn Chín (42 tuổi, ở thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước). Vụ án gây xôn xao dư luận tại Bình Định bởi sự bạo hành gia đình và sự tàn ác của người chồng cũ.

15 năm chịu bạo hành tàn ác từ chồng

Hạnh phúc thật sự của chị Bùi Thị Ơi khi về làm vợ Phạm Văn Chín trôi qua nhanh chóng. Khi đứa con thứ 2, thứ 3 tiếp tục là gái thì những trận đòn mà Bùi Thị Ơi phải gánh chịu ngày càng dày. Mong cứu vãn gia đình, chị Ơi tiếp tục mang thai đứa con thứ tư, may mắn lần này là trai đúng như mong muốn của chồng. Tưởng rằng sau khi đã có được con trai để nối dõi, Chín sẽ từ bỏ rượu chè và không còn đánh đập vợ và các con nhưng Chín vẫn thế.

Lấy nhau đã hơn 20 năm và đã có 4 mặt con, việc học hành và lo cho các con là gánh nặng của gia đình nhưng tất cả đều một tay chị Ơi lo liệu. 15 năm chịu bạo hành, cứ nín nhịn mãi vẫn không có ngày bình yên cho mình và các con, chị Ơi đi đến quyết định hết sức khó khăn đối với mình là ly hôn.

Năm 2007, chị Ơi đã nộp đơn xin ly hôn tại TAND huyện Tuy Phước. Mấy lần hòa giải không thành, ngày 15-7-2009, TAND huyện Tuy Phước quyết định xử ly hôn. Mặc dù ly hôn, chị Ơi vẫn thuận tình để Phạm Văn Chín sử dụng nhà cửa, tài sản và có trách nhiệm gìn giữ cho các con, còn chị và 3 đứa con còn tuổi ăn học (con gái lớn đã lấy chồng) ra thuê nhà ở thôn Trung Tín, cùng thị trấn để ở riêng. Bản thân Chín không đóng góp gì để nuôi con.

Ra tay sát hại vợ cũ

Tưởng rằng sau khi đã ly hôn, không còn sống chung, không còn thấy mặt nhau nữa, mọi bất hạnh mà người chồng cũ gây ra sẽ không còn đeo bám chị Ơi nhưng Phạm Văn Chín luôn hằn học với việc vợ cũ bỏ mình. Tuy không còn chịu những trận đòn thừa sống thiếu chết như khi còn là vợ chồng nhưng khi đã ly hôn, thỉnh thoảng chị Ơi vẫn bị chồng cũ đe dọa và đánh đập.

Chiều 17-9-2009, Chín xuống chợ Bồ Đề, nơi chị Ơi đang mua bán cá dùng dao đe dọa: "Mày dạy con vậy hả, tao đâm chết mày luôn", được mọi người ở đây can ngăn nên chị Ơi may mắn trốn thoát. Đến 22 giờ cùng ngày, Chín mang theo con dao bầu đến nhà trọ của chị Ơi. Lúc đó chị Ơi đang ở trong buồng nhà trọ, hai người lời qua tiếng lại, Chín dùng dao chém chị Ơi bị thương nặng và bất tỉnh. Nghĩ rằng chị Ơi sẽ chết, nên sau khi gây tội ác xong, Phạm Văn Chín dùng con dao đã chém vợ cũ vờ chém lên đầu mình mấy nhát nói là tự sát nhưng kẻ vũ phu này chỉ có gan đánh đập người khác chứ không dám làm điều đó với mình. Trong khi chém vợ bằng những nhát dao chí mạng thì y chỉ chém mình gây thương tích nhẹ rồi nằm xuống đất ngất đi… vì say rượu. Chị Ơi bị thương tật đến 68%.

Hiện các ngành chức năng đang sớm hoàn tất hồ sơ để đưa Phạm Văn Chín ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật.

Theo Lê Hương (CAND)