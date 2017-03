Kẻ bắt cóc bé sơ sinh đã giả có bầu suốt thai kỳ

Diễn tiến vụ bắt cóc trẻ sơ sinh tại bệnh viện Phụ sản - Ngày 2.11, sản phụ Trần Thị Thơm sinh mổ bé trai nặng 3,4kg tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. - Khoảng 10h ngày 3.11, một phụ nữ mặc áo blouse, đeo thẻ của bệnh viện đến kiểm tra số đứa trẻ và bế, nói đưa đi xét nghiệm... Từ lúc đó, chị Thơm bặt tin tức về con. Gia đình tìm khắp bệnh viện không thấy. Cơ quan điều tra bắt đầu vào cuộc. - Ngày 4.11, lãnh đạo bệnh viện nhận trách nhiệm về vụ việc do khó giám sát trẻ sơ sinh. Đây là lần đầu tiên xảy vụ mất trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, sau 55 năm hoạt động. - Ngày 5.11, luật sư của gia đình chị Thơm có đơn gửi các cơ quan tố tụng đề nghị xử lý trách nhiệm hình sự kíp trực hôm đó về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng cục Cảnh sát đề nghị công an các tỉnh vào cuộc phối hợp với công an Hà Nội. - Ngày 8.11, từ tin báo của một tài xế taxi, cơ quan điều tra ập vào một ngôi nhà ở huyện Đông Anh. Nguyễn Thị Lệ thừa nhận đã trộm áo blouse, lẻn vào bệnh viện bế bé Trường vể nuôi. - Ngày 14.11, bé Trường, tên chính thức là Phạm Trường Hà được xuất viện, về với gia đình.