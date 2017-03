Kẻ bắt cóc, khống chế con tin từng trốn truy nã

Sơn là đối tượng "cộm cán", từng trốn truy nã về tội trộm cắp tài sản, nghi vấn bị "ngáo đá".

Suýt bắt cóc trẻ em

Khoảng 7 giờ sáng 17-4, Sơn có biểu hiện "ngáo" đá, chạy ra đường rồi va chạm với một chiếc xe ô tô con. Rất may tài xế xe kịp dừng nên không có thương vong.

Lúc này, Sơn lớn tiếng, khống chế một thanh niên đi đường, đe dọa. Sau đó, Sơn thả thanh niên này ra. Trên đường về nhà, khi đến khu vực chợ (thuộc xã Diễn Bích), Sơn khống chế, ôm một trẻ em khoảng một tuổi. Lúc này, nhiều người dân can ngăn nên Sơn đã thả em bé ra rồi đi theo hướng về nhà Sơn. Em bé may mắn chỉ bị thương nhẹ.



Sơn khống chế yêu cầu nạn nhân chạy xe máy nhiều giờ đồng hồ. Ảnh: H.Thắng



Sau đó, người dân xóm Quyết Thắng (xã Diễn Bích) lại thấy Sơn đi ra đường, trên tay cầm một con dao, với vẻ mặt hung tợn. Anh Nguyễn Văn Quảng (34 tuổi, trú xã Diễn Bích) đang chơi cùng con nhỏ, thấy thế đã đứng nói chuyện, khuyên Sơn thả dao ra tránh gây nguy hiểm cho người dân.

Tuy nhiên, Sơn lại dùng dao khống chế buộc anh Quảng lấy xe máy chở Sơn đi vòng quanh xã. Người dân vô cùng hoảng hốt khi thấy cảnh này.

Anh Quảng không kịp mặc áo, không kịp đội mũ bảo hiểm, chỉ mặc chiếc quần ngắn, điều khiển xe máy chạy trong nắng nóng oi bức theo yêu cầu của Sơn. Lúc này, Công an xã Diễn Bích đã báo cáo lên Công an huyện Diễn Châu. Công an huyện Diễn Châu và Bộ đội biên phòng huy động lực lượng chốt chặn tại các ngả đường để giải cứu anh Quảng, bắt giữ Sơn.

Sơn ngồi sau yêu cầu anh Quảng chạy xe máy quanh các xã và tuyên bố sẽ giết nạn nhân nếu ai tới gần.



Nghi phạm Chu Văn Sơn bị bắt giữ (đi giữa). Ảnh: Khánh Thành.



Do vậy, các chiến sĩ công an vừa thuyết phục vừa chờ thời cơ để giải cứu an toàn con tin.

Đến khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, Sơn yêu cầu anh Quảng chở về nhà cha mẹ của Sơn. Công an xã Diễn Bích đã cử ba người đến tiếp cận, thuyết phục Sơn thả anh Quảng ra.

Tuy nhiên, Sơn vẫn (một tay dao, một tay kéo) khống chế anh Quảng và yêu cầu cho Sơn hút một điếu thuốc lào. Lợi dụng Sơn sơ hở, ông Nguyễn Văn Điệp - công an viên xã Diễn Bích, lao vào kịp thời gạt phăng chiếc kéo ra khỏi tay Sơn.

Ngay lập tức Sơn cầm dao tấn công khiến anh Quảng ngất xỉu tại chỗ. Lực lượng công an kịp thời lao vào khống chế, tước con dao trên tay Sơn, bắt giữ.



Rất đông người dân theo dõi bắt giữ Sơn. Ảnh: Khánh Thành.



Ngay lúc đó, anh Quảng được đưa đi bệnh viện cấp cứu và tiêm thuốc chống phơi nhiễm HIV. Các chiến sĩ công an dẫn giải Sơn về trụ sở UBND xã Diễn Bích lập biên bản. Sau đó, đến 15 giờ 30 chiều cùng ngày, Sơn bị dẫn giải lên xe thùng của cảnh sát chở về trụ sở Công an huyện Diễn Châu.

Được biết, Sơn đã lấy vợ và có hai con còn nhỏ. Vào năm 2011, Sơn tham gia trộm tài sản rồi khi biết công an vào cuộc điều tra đã vào Vũng Tàu trốn truy nã. Sáng sớm 25-5-2012, Tổ công tác Phòng Cảnh sát truy nã (PC52), Công an tỉnh Nghệ An đã bắt gọn Sơn tại một tàu đánh cá ở phía Đông vùng biển Vũng Tàu.

Sau thời gian đi tù trở về nhà, Sơn có biểu hiện nghiện ngập ma túy, nghi nhiễm căn bệnh HIV. Bước đầu công an nhận định Sơn bị "ngáo đá".