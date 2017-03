Kẻ bắt cóc, sát hại bạn bỏ bao tải trôi sông đối mặt án tử hình

Nghi can Nguyễn Kim An (trái). Nạn nhân Lưu Vĩnh Đạt.

An và Đạt cùng là bạn học tại Trung tâm Công nghệ và Nội dung số (quận Tân Bình). Qua nhiều lần trò chuyện biết gia đình Đạt có nhiều tiền nên An nảy sinh ý định bắt cóc bạn để đòi tiền chuộc. Tối 26-2, An rủ Đạt qua phòng trọ của mình ở phường 4, quận Tân Bình. Tại đây, An đã pha sáu viên thuốc ngủ vào chai trà xanh 0o đưa cho Đạt uống khiến nạn nhân mê man bất tỉnh. Ngay sau đó, An bỏ Đạt vào bao tải, bỏ lên xe máy rồi chở nạn nhân đến cầu Phú Mỹ, quận 7 và vứt xuống sông. Tối cùng ngày, An quay lại phòng trọ, thu dọn đồ đạc, lấy điện thoại di động iPhone của Đạt vứt xuống mương, chỉ giữ lại SIM điện thoại của nạn nhân để dùng SIM này gửi hàng chục tin nhắn tống tiền gia đình Đạt.

Tối 4-3, một số bảo vệ cảng Tân Thuận 2 (quận 7) phát hiện một bao tải dạt vào bờ, bên trong là xác một thanh niên mặc đồng phục có phù hiệu trường học, trên cổ có đeo dây chuyền hình Phật. Qua nhận diện, gia đình xác định đó là nạn nhân Lưu Vĩnh Đạt.

Đến ngày 11-3, Công an quận Bình Tân đã bắt giữ An và chuyển đối tượng cùng toàn bộ hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.

