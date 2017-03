Kẻ bệnh hoạn đuổi theo xe nữ sinh cướp tài sản rồi hiếp dâm

Công an huyện Châu Thành phối hợp phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Trà Vinh vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Lâm Văn Dương, 22 tuổi, trú tại ấp Đa Hậu, xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm trẻ em.



Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ ngày 21-6 đến ngày 13-7, trên cùng địa bàn huyện Châu Thành, Lâm Văn Dương đã thực hiện 3 vụ cướp tài sản và hiếp dâm nữ sinh, trong số này có 1 nữ sinh viên 19 tuổi, 1 nữ sinh Trung học phổ thông 17 tuổi và 1 nữ sinh Trung học cơ sở 13 tuổi.



Gã trai đốn mạt này sử dụng cùng 1 thủ đoạn là dùng xe mô tô theo đuôi các nữ sinh trên đường đi học về, khi đến đoạn đường vắng thì chặn đầu xe, khống chế và dùng băng keo bịt mắt, bịt miệng, cướp tài sản, hiếp dâm, rồi tẩu thoát.



Khám xét nơi ở của Dương, cơ quan Công an thu giữ 1 xe máy là phương tiện gây án, 1 cuộn băng keo, 1 nhẫn kim loại, 1 mũ bảo hiểm lưỡi trai, 1 khẩu trang màu đen và 16 đĩa CD có nhãn hình khiêu dâm.



Tại cơ quan điều tra, Lâm Văn Dương đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo An ninh thủ đô