Kẻ buôn bán ma túy quốc tế bị bắt tại sân bay Nội Bài

Chuyến bay NV592 của Hãng hàng không Vietnam Airlines khởi hành vào lúc 10h10’ ngày 18/3/2013 từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) đi Hồng Kông đã chuẩn bị cất cánh. Lẫn trong những hành khách đã làm xong thủ tục, ngồi tại phòng chờ, Wang Zhengyun tỏ ra bất ngờ khi thấy lực lượng An ninh sân bay yêu cầu anh ta đến phòng kiểm tra an ninh. Đến khi nhìn thấy lệnh truy nã của Cảnh sát Trung Quốc, Wang Zhengyun tái mặt, đành theo chân tổ công tác của Cảnh sát Việt Nam về trụ sở Đồn Công an cửa khẩu Nội Bài.

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, ngày 16/3/2013, Văn phòng Interpol nhận được điện của Interpol Bắc Kinh, Trung Quốc đề nghị phối hợp truy bắt đối tượng truy nã đã bỏ trốn từ Trung Quốc sang Việt Nam là Wang Zhengyun, 43 tuổi, tại Phúc Kiến, Trung Quốc; Số hộ chiếu: KJ0090574. Đối tượng Wang Zhengyun bị truy nã theo lệnh bắt số 08 (2013) ngày 29/1/2013 của Cục Công an thành phố Liên Vân Cảng Phân cục Liên Vân về tội danh buôn lậu ma túy. Theo Cảnh sát Trung Quốc, đối tượng Wang Zhengyun đã cùng đồng bọn buôn lậu ma túy tổng hợp từ TP Lian Yun Gang - Trung Quốc sang Indonesia nhưng khi Cảnh sát Trung Quốc phát hiện thì đối tượng đã bỏ trốn. Có thể đối tượng đã bỏ trốn sang Việt Nam…

Sau khi nhận được điện đề nghị, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xin ý kiến về việc bắt giữ đối tượng truy nã Wang Zhengyun theo đề nghị của Cảnh sát Trung Quốc; giao Cục Cảnh sát truy nã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Interpol Việt Nam, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh và các đơn vị nghiệp vụ liên quan truy bắt đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Phòng 5 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phát hiện đối tượng Wang Zhengyun đã nhập cảnh vào Việt Nam từ ngày 15/3 và có khả năng trốn sang Hồng Kông qua đường hàng không. Kế hoạch bắt giữ Wang Zhengyun đã được các trinh sát tiến hành kỹ lưỡng. Khi Wang Zhengyun có mặt tại phòng chờ, chuẩn bị lên máy bay thì bị các lực lượng: Phòng 5 Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phối hợp với Phòng 2 Văn phòng Interpol Việt Nam và Cảng vụ Hàng không Miền Bắc tiến hành bắt giữ.

Chiều 18/3, Văn phòng Interpol Việt Nam đã thông báo và tổ chức buổi làm việc với đại diện Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam về việc bắt giữ đối tượng truy nã Wang Zhengyun. Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã bàn giao đối tượng cùng hồ sơ ban đầu cho Văn phòng cơ quan CSĐT Bộ Công an để làm các thủ tục xử lý đối tượng cũng như tổ chức xác minh xem đối tượng có vi phạm pháp luật trong thời gian ở Việt Nam hay không. Nếu vi phạm sẽ xử lý theo pháp luật Việt Nam trước khi bàn giao cho Cảnh sát Trung Quốc theo kênh hợp tác Interpol.



Theo Anh Hiếu (CAND)