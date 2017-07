Kẻ cầm đầu nhóm thanh niên đánh chết người ra đầu thú

Thông tin với báo chí, Công an tỉnh An Giang cho biết như trên. Theo đó, Công an huyện Chợ Mới (An Giang) vừa bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) công an tỉnh 14 nghi can liên quan đến vụ hỗn chiến diễn ra tại xã Mỹ An, huyện Chợ Mới khiến Huỳnh Thanh Bình (tự Tý Sơn) chết tại chỗ.

Trong đó, có Nguyễn Thanh Thiết (tự Thiết "liều", 32 tuổi, ngụ xã Mỹ An, huyện Chợ Mới) là người cầm đầu nhóm 20 người, đánh nhau với nhóm của Huỳnh Thanh Bình làm Bình chết ngày tại chỗ.

Như tin đã đưa, do có mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Thanh Thiết, trưa 15-7, Huỳnh Thanh Bình (29 tuổi, tự Tý "Sơn Gạo", ở xã Hòa An) cùng nhóm bạn khoảng 15 người đi tìm đối phương. Khi đến xã Mỹ An, nhóm của Bình bị nhóm của Thiết vây đánh. Trong lúc hỗn chiến, Bình bị nhóm của Thiết dùng khúc gỗ to bằng bắp tay cùng dao tự chế đánh và chém vào vùng đầu dẫn đến tử vong.