Kẻ cắp gặp “bà già”

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa nhận được đơn tố cáo của chị Nguyễn Thị N. (ở quận Đống Đa) về việc bị một người bạn cũ tên là Phạm Thị Minh Huệ lừa đảo, chiếm đoạt xe máy bằng thủ đoạn mượn xe máy để đi về Hà Nam giải quyết việc gia đình, sau đó không thấy trả xe.



Công an quận Đống Đa mời Huệ tới trụ sở công an để xác minh. Tại đây, Huệ khai nhận do hoàn cảnh gia đình khó khăn, phải nuôi con nhỏ mà không có tiền nên đã nảy sinh hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bạn. Trước khi lừa của chị Nhung chiếc xe máy, ngày 3-12, Huệ đã lừa lấy 1 chiếc xe máy khác của một người bạn, đem bán lấy tiền. Đến khi Huệ lừa lấy xe của chị Nhung thì lại bị bạn trai lừa mượn rồi mang đi cầm đồ lấy 8 triệu đồng...

Hiện công an đang tiếp tục truy tìm bạn trai của Huệ để xử lý cũng vì hành vi lừa đảo.

Theo THÀNH TÂM (Hà Nội Mới)