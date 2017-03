Kẻ cắp lên máy bay

Thực trạng đáng ngại này không chỉ xuất hiện trên những phương tiện vận chuyển bằng đường biển, đường sông, đường bộ, đường sắt mà nguy hiểm hơn, nó đã xuất hiện trên những chuyến bay.







Đi máy bay đề phòng mất cắp (Ảnh minh họa: CTV)



Theo Nguyên Ngọc (Công an TP.HCM)

Theo số lượng thống kê của lực lượng chức năng, trong năm 2011 đã xảy ra 8 vụ trộm cắp tài sản của hành khách trong khoang hành lý và các ngăn chứa đồ trên các chuyến bay của nhiều hãng hàng không từ Hồng Kông đến một số quốc gia châu Á. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2012, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm 39 vụ với phương thức hoạt động tinh vi, nhiều đối tượng hơn trước. Tình trạng trộm cắp tài sản trên các chuyến bay là dạng phạm tội mới hình thành nên phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý còn gặp nhiều khó khăn, bất cập.Theo đó, hầu hết các nghi phạm thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của hành khách trên các chuyến bay đều là người nước ngoài. Bọn chúng thường đi theo nhóm khoảng 3-5 người, mua vé một chiều. Khi lên tàu bay, chúng ngồi phân tán theo hàng dọc và chọn ghế ngồi cạnh hành lang đi lại để dễ dàng thực hiện hành vi trộm cắp. Chúng thường chọn thời điểm phục vụ ăn hoặc trước khi tàu bay hạ cánh hoặc thời điểm hành khách đang ngủ để ra tay. Nhiều hành khách khi phát hiện hành vi nghi vấn nhưng luống cuống, không có biện pháp ngăn chặn.Đơn cử là sự việc xảy ra vào ngày 17/11/2012 trên chuyến bay mang số hiệu VN 594 từ TP.HCM đi Hồng Kông. Khi hành khách đang ổn định chỗ ngồi, tiếp viên trên chuyên bay phát hiện hai khách có dấu hiệu khả nghi. Mặc dù trời rất nóng nhưng hai người này áo trong áo ngoài. Ngoài ra, họ còn ôm áo khoác trước ngực. Quan sát kỹ, các tiếp viên nhận thấy các loại áo họ mang trên người đều có rât nhiều túi. Hành vi bất thường đó lập tức bị thu vào tầm ngắm của các tiếp viên tổ giám sát. Khi máy bay đóng cửa, cất cánh, hai vị khách đáng ngờ luôn nhấp nhổm không yên và khư khư áo che ngực.Ngay khi đèn hiệu cài dây an toàn vụt tắt, khách ngồi sau đá vào chân người ngồi trước. Sau đó cả hai cùng đi về phía cuối máy bay để gặp nhau. Trước cửa phòng vệ sinh, hai khách nhanh chóng chuyển cho nhau một đồ vật gì đó, rồi vội vàng giấu vào trong áo và thản nhiên quay về chỗ ngồi. Khi tổ tiếp viên phục vụ bữa trưa, tiếp viên nhận thấy một trong hai vị khách đứng dậy lấy một ba lô mềm (của khách ngồi cùng ghế) trên ngăn đựng hành lí chung rồi để xuống dưới chân mình. Sau đó, hắn lại ngồi xuống thản nhiên lục lọi trong 5 phút rồi lại trả chiếc balo về vị trí cũ. Ngay sau đó, hắn lại ra dấu hiệu rủ tên đồng bọn đi... "toilet". Trở lại chỗ ngồi, hắn lại tiếp túc lấy một ba lô của khách khác để xuống chân rồi khám xét.Lục lọi xong, hắn lại đặt ba lô về vị trí cũ. Khi máy bay giảm độ cao để chuẩn bị hạ cánh, hai vị khách đáng ngờ lại nhấm nháy nhau rồi lại vội vã đi vệ sinh. Trước phòng vệ sinh, một trong hai tên lấy trong áo ra một xấp tiền màu xanh dương và để trên nắp thùng rác trong toilet. Tên còn lại đứng ngoài chờ để vào lấy. Toàn bộ hành vi của bọn chúng luôn bị các tiếp viên theo dõi nên khi cửa nhà vệ sinh vừa bật mở, tiếp viên đã chặn tên đứng ngoài lại để làm các thủ tục an ninh cần thiết. Thấy động, tên trong nhà vệ sinh vừa bước nửa người ra ngoài liền quay lại lấy xấp tiền rồi vội vã về chỗ ngồi. Hắn ngồi vào ghế và lấy tờ báo gói xấp tiền lại rồi nhét vào túi ghế trước của tên đồng bọn. Tên đồng bọn sau khi làm việc với tiếp viên quay lại chỗ ngồi thản nhiên cầm tờ báo vừa giả đọc, vừa cất tiền vào túi áo. Toàn bộ hành vi của hai tên trộm đã được các tiếp viên thông báo với bộ phận an ninh mặt đất để có hướng xử lý. Khi máy bay vừa hạ cánh, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt để xác định khổ chủ bị mất trộm cùng hai tên trộm gian xảo.Trường hợp tương tự xảy ra trên chuyến bay mang số hiệu VN 593 khởi hành từ Hồng Kông về Hà Nội. Khi máy bay còn đang đón khách lên thì có ba người đàn ông Trung Quốc lên rất sớm. Ba người này nhấp nhổm, lấm lét quan sát những hành khách lên sau. Sau khi máy bay cất cánh và đèn hiệu cài dây an toàn đã tắt, một trong ba người nói trên đứng phắt dậy hiên ngang mở ngăn đựng hành lý và lấy chiếc cặp của người ngồi cùng ghế đang ngủ xuống để kiểm tra.Do những hành vi bất thường của ba vị khách này bị thu vào tầm ngắm nên ngay lập tức, các tiếp viên xuất hiện khi tên này đang miệt mài lục lọi. Khi được hỏi "cặp này có phải của ông không?", hắn bất ngờ ngửa lên nhìn. Mặt hắn dần biến sắc, ấp úng, lúng túng lộ đầy vẻ căng thẳng. Hắn lúng búng sổ ra vài câu tiếng Trung rồi để chiếc cặp vào vị trí cũ, quay lại chỗ ngồi. Từ đó đến lúc máy bay hạ cánh, mọi biến động của ba vị khách đáng ngờ đều bị thu vào tầm ngắm khiến bọn chúng không thể "tác nghiệp". Khi máy bay vừa hạ cánh, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt để xử lý vụ việc. Chủ nhân xác định chiếc cặp đã bị mở nhưng chưa mất gì. Ba nghị phạm được cơ quan chức năng mời về làm việc.Trộm cắp trên máy bay là hình thức phạm tội tương đối mới. Các cơ quan chức năng khuyến cáo, ngay khi hành khách phát hiện những dấu hiệu đáng ngờ cần báo ngay cho tiếp viên để có phương án hỗ trợ hành khách tìm kiếm tài sản và lập biên bản, bàn giao cho nhà chức trách tại sân bay giải quyết khi có vụ mất tài sản xảy ra.