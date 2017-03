Kẻ cắp xe máy chuyên nghiệp sa lưới

(PLO) - Ngày 15-3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an TP Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Hữu Tuân (SN 1980), ngụ ở xã Hoằng Sơn (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) phạm tội trộm cắp tài sản...