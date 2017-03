Kẻ chiếm đoạt xe máy là thủ phạm vụ giết người bỏ xác vào bao tải

Ngày 18/11/2010, theo tin từ Đội chống cướp và cướp giật (Đội 8) - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP Hà Nội: Tối 17/11/2010, tổ công tác Đội 8 đã bắt Nguyễn Hữu Tú (22 tuổi, đăng ký hộ khẩu thường trú ở thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt chiếc xe máy wave của chị Phạm Thị H. (trú tại Thái Thụy, Thái Bình). Qua đó, đã xác định Tú chính là đối tượng đang có quyết định truy nã đặc biệt của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM về tội giết người, cướp tài sản.

Trước đó, vào chiều 22/4/2010, người dân phát hiện xác một phụ nữ trong bao bố vứt trên đường Linh Đông, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP.HCM. Qua khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân chết do bị chích điện và xiết cổ. Giấy tờ tùy thân trong người nạn nhân không có, nên phải sau 4 ngày, Cơ quan điều tra mới xác định đó là chị Trần Lê Hy A, giáo viên Trường Colette, trú tại phường 3, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Nguyễn Hữu Tú

Trước khi bị giết, chị Hy A có đi một chiếc xe máy tay ga hiệu Click cùng một số tài sản, tư trang và thẻ ATM mang theo người. Sau khi vụ án xảy ra, kiểm tra tài khoản ATM của chị Hy A đã bị rút hết. Vì vậy, cơ quan điều tra xác định đây là vụ giết người, cướp tài sản. Trước khi bị giết hại, rất có thể thủ phạm đã tra khảo nạn nhân để biết mã số thẻ ATM...

Chiếc xe máy Click của nạn nhân có một người sử dụng, khai mua của Nguyễn Hữu Tú - chủ tiệm photocopy ở đường Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp, TP.HCM với giá 18 triệu đồng. Kết hợp với các tài liệu thu thập được, có cơ sở kết luận Tú chính là thủ phạm giết chị Hy A. Kết luận này cũng trùng khớp với thông tin có một cuộc điện thoại cuối cùng gọi từ máy điện thoại công cộng trên đường Lê Đức Thọ vào máy của chị Hy A.

Sau khi gây án, Tú đã mượn chứng minh nhân dân của một nhân viên làm thuê cho Tú để mua vé máy bay rời TP.HCM. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố bị can và quyết định truy nã đặc biệt Nguyễn Hữu Tú.

Rời TP.HCM, Tú ra Hà Nội sống lang thang. Đến đầu tháng 11/2010 thì thuê trọ tại tổ 7, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Do không có tiền chi tiêu, Tú nẩy ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thông qua việc "chát chít" trên mạng internet, Tú đã làm quen với chị Phạm Thị H. Tối 7/11/2010, Tú gọi điện thoại cho chị H. đến đường Tô Hiệu, quận Cầu Giấy đón Tú đi chơi. Sau khi đèo chị H. lên chợ đêm Đồng Xuân, trên đường về, đến đoạn phố Nguyễn Văn Huyên, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy; Tú cố tình làm rơi chiếc khẩu trang để ở túi áo khoác, rồi dừng xe bảo chị H. xuống nhặt hộ. Trong lúc chị H. xuống nhặt khẩu trang thì Tú phóng xe bỏ chạy. Chiếm đoạt được xe, Tú tháo biển kiểm soát vứt bỏ, rồi bán cho một đối tượng ở quận Hai Bà Trưng được 6 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Tú khai nhận do nợ tiền cá độ bóng đá, Tú đã giết chị Hy A để cướp tài sản. Lợi dụng lúc chị Hy A đang tập trung xem mẫu in danh thiếp, Tú đã giết chị, rồi bỏ xác nạn nhân vào bao tải, thuê một người đàn ông lái xe ba gác chở đến quận Thủ Đức phi tang.

Như vậy, từ một vụ chiếm đoạt xe máy, PC45 Công an TP Hà Nội đã bắt đối tượng có quyết định truy nã đặc biệt về hành vi giết người, cướp tài sản. Vụ án đang được PC45 Công an Hà Nội phối hợp với Công an TP.HCM tiến hành một số biện pháp tố tụng đối với Tú.

