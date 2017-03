Kẻ chủ mưu bắt cóc đem tiền đi chuộc... nạn nhân

Qua kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, Đức chính là người giải thoát bé H. đưa về cho gia đình và cũng bị cho là kẻ chủ mưu trong vụ bắt cóc tống tiền này.



Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Vĩnh Long cũng mời 2 đối tượng (Nguyễn Hiền Duy,sinh năm 1993, trú tại 51/6B khu 10A thị trấn Trà Ôn huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long và Nguyễn Phương Bảo, sinh 1992, trú tại An Hương, An Khánh, Cái Bè, Tiền Giang) để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án “bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày 5/1 tại phường 1 thành phố Vĩnh Long.”



Theo cơ quan điều tra, do từng có mối quan hệ quen biết, thân thiết với gia đình bé H. (trú tại số 164/5/6A đường Trưng Nữ Vương, phường 1 thành phố Vĩnh Long) nên Đức hiểu rõ giờ giấc và sinh hoạt của gia đình bé H. Ngày 4/1, Đức hẹn gặp Duy tại quán càphê Trung Nguyên (thành phố Vĩnh Long) bàn bạc kế hoạch bắt cóc bé H.



Ngày 5/1, lợi dụng khi bé H. ở nhà một mình do mẹ (chị Ng.Th.H.T. sinh năm 1978) đi làm và bà ngoại đi chợ, Đức gọi điện giả giọng cha bé H. nói là muốn đưa bé H. đi chơi để thưởng cho kết quả học tập giỏi của H.



Sau đó không lâu Đức lại gọi tiếp cho bé H. nói “do bận việc đột xuất ba không đến đón con được, ba có nhờ 2 chú Duy và Bảo đến đón con.” Tin là cha mình thật nên khoảng 9 giờ sáng ngày 5/1, bé H. khóa cửa đi với 2 đối tượng Duy và Bảo. Bé được chở đi chơi vòng vèo và đưa đến quán karaoke Tiến Đạt ở thị trấn huyện Trà Ôn, vào phòng số 2.



Sau đó, Duy điện thoại về cho bà ngoại của bé đòi 300 triệu đồng tiền chuộc “nếu không sẽ không đảm bảo tính mạng của H.; nhưng phải để cho người ngoài chứ người trong gia đình không được cầm tiền đi.” Quá lo sợ, gia đình bé H. đã khẩn cấp chạy đủ tiền và tìm người đi giao tiền.



Đối tượng Đức do có quan hệ thân quen từ trước nên được gia đình tin cậy chọn là người cầm tiền đi giao còn người của gia đình sẽ bí mật theo sau. Khi cầm 300 triệu, Đức bỏ vào xe, chạy đi một đoạn và tìm cách “cắt” được người nhà bé H. để chạy thẳng tới quán Karaoke ở Trà Ôn. Khoảng 16 giờ ngày 5/1 Đức chở bé H. về giao cho gia đình. Để tăng thêm niềm tin cho gia đình, Đức nói: khi đi Đức có đem theo 1 dao bấm, 1 khẩu súng ngắn (bằng nhựa).



Sáng 6/1, 3 đối tượng Đức, Duy và Bảo gặp nhau ở 1 quán cơm tại phường 9 thành phố Vĩnh Long để chia tiền. Theo thỏa thuận từ trước, 2 tên Duy và Bảo được chia 20 triệu đồng nhưng Đức chỉ đưa 19,5 triệu đồng vì trừ đi 500.000 đồng đã ứng trước.



Duy chia cho Bảo 10 triệu đồng, Duy nhận 9,5 triệu đồng. Đến sáng 7/1, cơ quan điều tra đã thu hồi được 273,2 triệu đồng từ Tăng Hiếu Đức; 8,2 triệu đồng từ Nguyễn Hiền Duy và 4,6 triệu đồng từ Nguyễn Phương Bảo.



Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an thành phố Vĩnh Long tiếp tục làm rõ./.

Theo Phạm Thị Bình (TTXVN/Vietnam+)