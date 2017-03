Kẻ chuyên “đào mỏ”

Ngày 27-6-2011, bà Phạm Thị Đắc (ngụ xã Đông Yên, huyện An Biên, Kiên Giang) đang lui cui sau nhà thì nghe tiếng gọi của Trần Huỳnh Lợi (SN 1988, ngụ xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ). Bà Đắc chưa kịp hỏi thăm, Lợi nhanh miệng: “Ngoại ơi, con bị ăn trộm móc túi mất điện thoại mới mua gần 10 triệu đồng. Ngoại có điện thoại không cho con mượn điện gọi lại số máy trên để xin chuộc”. Lợi vốn khá thân thuộc với gia đình, gần đây cháu gái bà tên Duyên có quen biết với Lợi, nên bà Đắc xem Lợi như đứa cháu rể tương lai. Bởi vậy, bà liền chạy sang nhà con trai mượn điện thoại di động đưa cho Lợi. Cầm điện thoại xong, Lợi bặt tăm. Không thấy Lợi trả điện thoại, bà Đắc bần thần nhận được tin, cũng với chiêu thức trên, y đã đến nhà của cậu ruột và dì ruột của chị Duyên mượn điện thoại, rồi hô biến.

Đối tượng Trần Huỳnh Lợi và tang vật

Khi Lợi bỏ trốn đến bến phà Xẻo Rô thì bị lực lượng công an bắt giữ. Tại cơ quan công an, Lợi khai trước ngày “ra tay” chiếm đoạt tài sản người thân của chị Duyên, Lợi đã lừa một bạn gái khác tên Huỳnh Thị L. (ngụ phường Vĩnh Thanh, TP.Rạch Giá, Kiên Giang) chiếm đoạt một xe gắn máy. Ngày 15-6-2011, Lợi gạ bán xe cũ cho tiệm cầm đồ (số 789B đường Hà Hoàng Hổ, phường Đông Xuyên, TP.Long Xuyên, An Giang) để mua xe mới. Chủ tiệm tin tưởng cho Lợi chạy thử xe gắn máy hiệu Yamaha Exiter màu trắng BKS: 67S2-2904, cũng bị y lấy mất.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện An Biên đang tiến hành làm rõ hành vi lừa đảo của Trần Huỳnh Lợi. Vậy những ai là nạn nhân của Lợi, xin liên hệ Cơ quan CSĐT Công an huyện An Biên, Kiên Giang để cung cấp thêm thông tin.



Theo ĐĂNG KHOA (CATP)