Kẻ chuyên đập cửa kính ô tô trộm tài sản sa lưới

Đối tượng Tín tại cơ quan điều tra

Một trong số các đối tượng gây ra những vụ trộm trên đã bị bắt giữ. Đó là Trần Trung Tín (23 tuổi, trú tại tổ 2, phường Hội Thương, TP. Pleiku, Gia Lai), kẻ từng cùng đồng bọn thực hiện 12 vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn tương tự cách đây 5 năm.



Đối với cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an TP. Pleiku, Trần Trung Tín chẳng phải là một cái tên xa lạ. Năm 2004, khi mới 17 tuổi, Tín đã bị Công an TP. Pleiku bắt và sau đó bị Tòa án Nhân dân TP. Pleiku xử phạt 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Ra tù chưa được bao lâu, vẫn chứng nào tật ấy, Tín cùng hai đối tượng khác liên tiếp gây ra 12 vụ đập phá, cạy cửa kính ô tô để trộm cắp tài sản trong thời gian từ tháng 6 đến tháng 12/2005. Vụ này, Tín bị Tòa án Nhân dân tỉnh tuyên án 54 tháng tù.

Thời điểm Tín vừa chấp hành xong án phạt tù lần thứ hai trở về cũng là lúc những vụ đập phá, cạy cửa kính ô tô để trộm cắp tài sản trên địa bàn TP. Pleiku tiếp tục diễn ra. Qua điều tra, truy xét, ngày 26/10, Công an phường Diên Hồng đã tiến hành bắt giữ Tín và giao Công an TP. Pleiku điều tra. Tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku, Tín đã cúi đầu thừa nhận hành vi trộm cắp của mình.

Theo lời khai của Tín, 2 giờ sáng một ngày giữa tháng 8/2010, hắn cùng một đối tượng khác lang thang trong khu vực trung tâm thành phố với mục đích tìm xe ô tô để trộm. Khi đến ngã tư Đinh Tiên Hoàng - Hai Bà Trưng, phát hiện một xe ô tô để ngoài đường, Tín bèn dùng tuốc-nơ-vít cạy cửa kính xe rồi tháo đầu đĩa đem bán được 300 ngàn đồng.

Với thủ đoạn tương tự, trong tháng 8, Tín và đồng bọn tiếp tục thực hiện thêm 3 vụ cạy cửa kính xe ô tô tại các địa điểm: Ngã tư Duy Tân - Đinh Tiên Hoàng, ngã tư Trần Khánh Dư - Trần Phú và trước Khách sạn Ia Ly lấy 3 đầu đĩa và 3 màn hình ti vi đem bán được tổng cộng 2,5 triệu đồng. Tiếp đó, từ tháng 9 đến đầu tháng 10, bọn chúng liên tiếp gây ra 6 vụ trộm khác trên đường Yên Đổ, Hoàng Văn Thụ, Lý Thái Tổ, Quyết Tiến, Trần Phú và ngã tư Tăng Bạt Hổ - Đinh Tiên Hoàng.

Chưa dừng lại ở đó, đêm 22 rạng ngày 23/10, khi lang thang khắp TP. Pleiku, Tín cùng hai đối tượng khác rủ nhau mò tới chung cư Lê Lợi (phường Hội Thương, TP. Pleiku). Tại đây, bọn chúng đã đập vỡ kính chiếc xe ô tô BKS 81K-9999 hiệu của anh Dương Đức Việt và chiếc xe ô tô BKS 81M-4228 của anh Lương Văn Anh (cùng trú tại chung cư Lê Lợi), lấy đi 1 đầu đĩa và 1 màn hình tivi. Theo anh Việt, giá trị bộ đầu đĩa, màn hình trên xe là 5 triệu đồng.

Như vậy, tính từ giữa tháng 8/2010 cho đến khi bị bắt, Trần Trung Tín cùng đồng bọn đã thực hiện trót lọt 11 vụ đập phá, cạy cửa kính ô tô để trộm cắp tài sản. Hiện tại, Công an TP. Pleiku đang khẩn trương truy bắt các đối tượng là đồng bọn của Tín để làm rõ vụ việc và đưa các đối tượng ra khởi tố trước pháp luật.

Theo Yến Viễn (VTC News)