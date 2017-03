Kẻ có bảy tiền án ‘canh me’ dân nhậu ngủ vỉa hè

Vào 22 giờ ngày 2-2, anh Đ. đi nhậu say về đến trước số nhà 114 Hồng Hà (phường 2, quận Tân Bình) thì dựng xe dưới lòng đường ngồi ngủ. Ngay lập tức Danh liền leo lên xe máy anh Đ. rồ ga bỏ chạy. Nghe nạn nhân tri hô, tổ tuần tra của Công an phường 2, quận Tân Bình ập đến bắt giữ. Qua kiểm tra ma túy với Danh cho kết quả dương tính.

Tương tự, rạng sáng 31-1, anh H. nhậu say về đến trước số nhà 251 Hoàng Văn Thụ (quận Tân Bình) dựng xe ngồi nghỉ. Thọ phát hiện liền áp sát móc ví của anh H. rồi bỏ chạy thì bị công an phát hiện, bắt Thọ.

Khu vực Công viên Hoàng Văn Thụ và sân bay Tân Sơn Nhất thường xảy ra tình trạng đối tượng lợi dụng những người uống bia, rượu say ngồi nghỉ ở vỉa hè hoặc đi vệ sinh thì áp sát móc túi, trộm xe. Trước đó, ngày 16-1, Công an phường 2, quận Tân Bình đã bắt quả tang Nguyễn Phúc Hiệp móc trộm ví người say ngồi ngủ ở vỉa hè sân vận động Quân khu 7. Hiệp có bảy tiền án, bốn tiền án trộm cắp và ba tiền án lừa đảo, cướp giật tài sản.

ÁI NHÂN