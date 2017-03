Kẻ cuồng yêu đâm chết chị, cắt cổ em rồi tự sát

Theo Kim Cương (TNO)

Theo kết quả điều tra ban đầu, mặc dù Tiếp (tạm trú tại ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, H.Nhơn Trạch) đã có gia đình, nhưng nảy sinh tình cảm với chị Đ.T.B.T (26 tuổi, quê Bình Định).Do ghen tuông mù quáng, khoảng 7 giờ ngày 20.9, Tiếp mang theo một con dao, đến nhà trọ của chị T. tại ấp Bến Cam, để nói chuyện.Khi đến nơi, Tiếp thấy chị T. đang ở trong nhà trọ cùng với em gái là Đ.T.B.Th. (22 tuổi). Tiếp liền gọi chị T. ra nói chuyện thì nảy sinh mâu thuẫn.Ngày sau đó, Tiếp dùng dao đâm chị T. nhiều nhát vào người, khiến nạn nhân gục tại chỗ và chết ngay sau đó.Thấy chị bị đâm, chị Th. liền chạy lại can cũng bị Tiếp đâm nhiều nhát vào người gây thủng phổi, bị cắt vào cổ khiến chị Th. bị mất máu, nguy kịch.Sau khi gây án, Tiếp dùng dao đâm vào người để tự sát thì được những người gần đó can ngăn và đưa vào Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cấp cứu trong tình trạng rách lá gan, rách dạ dày. Hiện Tiếp và chị Th. đã qua cơn nguy kịch.Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.