Kẻ cướp khai ‘đi kiếm tiền cho con rồi đầu thú’

Trước đó, ngày 21-7-2015, Vũ cùng Nguyễn Sơn Tùng và Lâm Hoàng Vũ (cả ba cùng ngụ xã Đồng Phú, Long Hồ) rủ nhau ra đường cướp xe máy bán lấy tiền tiêu. Cả ba mang theo một khúc tầm vông dài 1 m đến đoạn đường liên xã (ấp Hòa Quí, Hòa Ninh, Long Hồ) núp vào đám cỏ ven đường chờ người đi xe máy ngang qua để ra tay cướp tài sản. Đến gần 20 giờ cùng ngày, nhóm Vũ nhìn thấy anh NQD đi xe AirBlade biển số 64B1-157.87 liền chặn lại rồi cầm tầm vông đánh liên tục khiến nạn nhân té xuống đường để cướp xe.

May nhờ người dân phát hiện đưa anh Dũng đi cấp cứu kịp thời và trình báo với công an. Nhận được tin báo, Công an huyện Long Hồ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh, đồng thời thông báo thông tin tội phạm đến các địa bàn giáp ranh để truy bắt. Khoảng hơn ba giờ đồng hồ sau, lực lượng dân phòng xung kích xã Phước Lợi (Bến Lức, Long An) phát hiện Tùng chở Lâm Hoàng Vũ trên xe AirBlade biển số 64B1-157.87 đi về hướng TP.HCM nên bố trí chặn bắt hai nghi can cùng xe tang vật. Hay tin đồng bọn bị bắt, Vũ bỏ trốn và bị Công an huyện Long Hồ ra quyết định truy nã đặc biệt.

Đầu tháng 10, Vũ đến cơ quan công an đầu thú và khai là phải đi làm thuê mướn một thời gian kiếm tiền gửi về cho con đi học rồi mới ra đầu thú. Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Hồ đã tống đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam Lê Hoàng Vũ về tội cướp tài sản.

HỒNG NAM