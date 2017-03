Kẻ cướp núp bóng "con buôn đồ cổ"

Theo Nguyễn Phúc (TNO)

Trước đó, lúc 22 giờ đêm 27.4, lực lượng trinh sát thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Quảng Trị) phối hợp với Công an H.Lệ Thủy (Quảng Bình) bắt được nghi phạm này tại nhà anh trai ruột ở thôn Mỹ Đức, thu giữ một số tang vật liên quan.Thiếu tá Nguyễn Thanh Tịnh, Đội trưởng đội Điều tra án xâm phạm nhân thân, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết: sáng 24.4, Ngôn đến chợ Ngô Đồng (thị trấn Cam Lộ, H.Cam Lộ) thuê ông Trương Công Kha (50 tuổi, hành nghề xe ôm, trú thị trấn Cam Lộ) chở lên H.Đakrông. Trên đường đi, Ngôn “bật mí” cho ông Kha rằng mình là một “con buôn đồ cổ”.Khi đến thị trấn Krông Klang (H.Đakrông), Ngôn hết mời ông Kha ăn phở, uống bia rồi đến uống cà phê. Lợi dụng ông Kha ra ngoài, Ngôn bỏ thuốc mê vào ly cà phê và ông Kha đã uống hết khi quay lại mà không hề nghi ngờ.Sau đó, Ngôn lại giục ông Kha lên đường. Đến một quãng rừng vắng, Ngôn lại bảo ông Kha dừng xe để chờ người bán đồ cổ đến trao đổi, tránh cơ quan chức năng (thực ra là để chờ cho ông Kha ngấm thuốc).Khi ông Kha đã mê man thì Ngôn lấy của ông Kha 1 sợi dây chuyền vàng, 1 nhẫn vàng cùng 6,2 triệu đồng tiền mặt (tổng giá trị ước khoảng 32 triệu đồng) rồi nhanh chóng rời hiện trường. Khi tỉnh lại, ông Kha đến trình báo cơ quan chức năng.Được biết, Ngôn bị cụt một chân, từng bị Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố về tội cướp tài sản và vừa chấp hành án tù 11 năm (ra tù cuối năm 2010). Ngoài ra, Công an tỉnh Quảng Trị nhận định, Ngôn cũng chính là nghi phạm trong một số vụ cướp tài sản khác xảy ra trên địa bàn vào năm 2012 với hành vi, thủ đoạn tương tự.Vụ án hiện đang được tiếp tục làm rõ.