Nghe chị L. tri hô, anh Đinh Văn Nho - công an xã Phước Đông dùng môtô đuổi theo cướp và la to “Cướp, cướp”. Hùng, Nhân cũng kêu “Cướp, cướp” làm cho người dân trên đường không biết ai là cướp, ai là người truy đuổi cướp. Cuối cùng, hai kẻ cướp bỏ xe chạy xuống ruộng định thoát thân nhưng anh Nho đã khống chế bắt được, đưa về công an.