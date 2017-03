Kẻ cướp SH trên đường Phạm Văn Đồng sa lưới

Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an TP.HCM cho biết: vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Tấn Phúc (21 tuổi, quê An Giang), nghi phạm gây ra hàng loạt vụ giết người, cướp của, trong đó có vụ cướp xe SH trên đường Phạm Văn Đồng gây chấn động dư luận vào đêm 2-5 vừa qua.



Nghi phạm cướp SH trên đường Phạm Văn Đồng tại công an. Ảnh: CATP.HCM

Như chúng tôi đã thông tin, rạng sáng 2-5, Phúc cùng đồng phạm Phan Văn Hùng đã ép xe, dùng dao đe dọa cướp xe SH của chị Hà Thị Thu Tr. đang chạy trên đường Phạm Văn Đồng. Nhận tin báo của nạn nhân, Công an TP.HCM huy động các lực lượng theo dấu thiết bị định vị, phát hiện chiếc xe nằm trong khu nhà trọ ở ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Tuy nhiên, hai tên cướp kịp tẩu thoát trước khi công an ập vào.



Sau khi đồng phạm Phan Văn Hùng biết đến công an đầu thú, khai nhận toàn bộ sự việc công an ráo riết truy lùng đồng phạm và Phúc lẩn trốn nhiều nơi. Tối 13-7, các trinh sát đeo bám, truy đuổi Phúc từ Kiên Giang về TP.HCM và khi Phúc đến Bình Chánh, công an bắt gọn.

Công an TP.HCM cho biết Phúc đang mang bốn lệnh truy nã về tội giết người, cướp tài sản, trộm cắp. Trong đó có vụ Phúc cùng đồng phạm dùng lưỡi lê giết chết một nam thanh niên tại quán nhậu ở quận 8 vào tháng 12-2015 rồi bỏ trốn, tiếp tục gây ra nhiều vụ án khác.