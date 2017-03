Kẻ cướp tại sòng bạc ra đầu thú

Theo XUÂN VINH (TTO)



Trước đó, tối 10-3, tại nhà ông Nguyễn Văn Dũng (43 tuổi, thôn Vinh Quang 2, xã Phước Sơn, Tuy Phước), Võ Quang Sang, Võ Quang Min (30 tuổi, em ruột của Sang, cùng ở thôn Nhân Ân, xã Phước Thuận), Trần Văn Thuận (40 tuổi, thôn Lộc Trung, xã Phước Sơn) cùng một số đối tượng khác tụ tập đánh bạc bằng tiền dưới hình thức binh xập xám.Đến 3g sáng 11-3, hai anh em Sang và Min xuống bếp nhà ông Dũng lấy rựa và thớt gỗ lên khống chế, buộc những người trong sòng bạc đưa khoảng 8 triệu đồng. Sau đó, Sang buộc Thuận viết giấy nhận nợ 2 lần với số tiền 100 triệu đồng và lấy chiếc xe Air Blade của Thuận.8g sáng cùng ngày, Thuận đến công an huyện báo cáo. Biết Thuận đã báo công an, chiều 11-3 Sang đem xe Air Blade trả lại cho Thuận.12g trưa 15-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phước đã bắt khẩn cấp Min, còn Sang bỏ trốn khỏi địa phương cho đến nay.