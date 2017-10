Kẻ đâm bạn cướp xe ở Đồng Nai bị bắt

Ngày 25-10, cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Sơn để điều tra về hành vi cướp tài sản.



Nghi can Sơn tại cơ quan công an.

Ngày 16- 10, Sơn đến nhà trọ của bạn là anh Hoàng Văn Hưởng (thuộc phường An Phú, thị xã Thuận An) nói dối là không có xe đi về và nhờ chở về nơi ở của mình tại khu phố Tân Hiệp (phường Tân Bình, thị xã Dĩ An).

Trên đường đi, Sơn đã dùng cây kéo thủ sẵn trong người đâm vào cổ anh Hưởng gây thương rồi cướp xe máy tẩu thoát.



Nhận được tin báo của bị hại, Công an thị xã Dĩ An đã nhanh chóng điều tra và bắt giữ nghi can. Tại cơ quan công an, Sơn đã thừa nhận hành vi phạm tội.