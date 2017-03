Kẻ đánh vợ, chém công an bị tạm giữ

Ngày 16-9, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ Ngô Văn Hoàng (42 tuổi, ngụ xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.





Trước đó, vào chiều 11-9, Hoàng và vợ cự cãi. Bị chồng đánh, chị vợ gọi điện cầu cứu công an xã. Lực lượng chức năng có mặt, khuyên can và mời Hoàng về trụ sở làm việc nhưng bất thành.

Thấy Hoàng tiếp tục dùng gậy gỗ đuổi đánh vợ, công an nổ súng cảnh cáo, xịt hơi cay để can thiệp. Hoàng liền chạy vào nhà lấy dao rồi quay trở lại chém vào tay một công an viên xã Long Thọ. Đến lúc này, công an bắn đạn vào người Hoàng để khống chế.