Kẻ đi trộm bằng xe taxi “sa lưới”

Ngày 24/6, Phòng cảnh sát truy nã Công an tỉnh Bình Phước (PC52), cho biết vừa phối hợp cùng Công an TP.Thanh Hóa (Thanh Hóa) bắt giữ Trần Văn Tình (SN 1987, ngụ huyện Quảng Xương, Thanh Hóa), kẻ trốn truy nã của Công an TP.Thanh Hóa về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, lúc 23h30’ ngày 2/6, Tình cùng đồng bọn gọi điện cho lái xe taxi tên Khoa chở chúng đi trộm. Khi đến khu vực cầu Quán Nam thuộc phường Đông Vệ, TP.Thanh Hóa thì Tình yêu cầu Khoa cho xe quay lại khu vực trường Đại học Hồng Đức cơ sở 3. Đến nơi, Tình nói Khoa dừng xe. Sau đó, Tình trèo lên tầng 2 của một nhà gần đó trộm 1 chiếc bốp da (bên trong có 400.000đ) và 1 điện thoại hiệu Iphone 4, rồi leo tiếp sang cửa sổ của nhà bên cạnh trộm 1 bóp da và 1 điện thoại hiệu LG.





Đối tượng Tình.



Tiếp đó, Tình tiếp tục trèo lại nhà ban đầu trộm thêm 1 ti vi màn 32 inh hiệu LG. Sau đó, các đối tượng mang toàn bộ số tài sản vừa trộm cắp được bán cho đối tượng tên Long tại thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa lấy gần 8 triệu đồng chia nhau tiêu xài.



Qua truy xét đến tối 22/6, lực lượng Công an bắt giữ được Tình, khi hắn đang lẩn trốn tại thị xã Đồng Xoài, Bình Phước



Theo N.Hà (CAND)

Tiếp đó, Tình tiếp tục trèo lại nhà ban đầu trộm thêm 1 ti vi màn 32 inh hiệu LG. Sau đó, các đối tượng mang toàn bộ số tài sản vừa trộm cắp được bán cho đối tượng tên Long tại thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa lấy gần 8 triệu đồng chia nhau tiêu xài.Qua truy xét đến tối 22/6, lực lượng Công an bắt giữ được Tình, khi hắn đang lẩn trốn tại thị xã Đồng Xoài, Bình Phước