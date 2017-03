Kẻ gây rối cắn rách mặt cảnh sát

Chiều 16/10, Công an huyện Giá Rai (Bạc Liêu) thụ lý hồ sơ điều tra vụ Cố ý gây thương tích đối với Mai Thanh Hiệp, ngụ thị trấn Hộ Phòng, huyện Giá Rai.



Làm việc với cảnh sát, người đàn ông 44 tuổi thừa nhận đã cắn vào mặt ông Trần Hoàng Anh, Phó công an thị trấn Hộ Phòng vào ngày 13/10. Vết thương quá sâu, viên cảnh sát phải khâu 9 mũi.



Đại úy Đặng Thanh Truyền (Phó Công an huyện Giá Rai) cho biết Hiệp có tiền sự, thường xuyên quậy phá. Hôm xảy ra vụ việc, Hiệp bị mời về công an thị trấn lập biên bản về hành vi Gây rối trật tự công cộng.



“Chúng tôi đang trưng cầu giám định thương tích của anh Hoàng Anh. Với hành vi đã gây ra, Hiệp chắc chắn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Cố ý gây thương tích”, ông Truyền cho biết thêm.





Theo Thiên Phước (VNE)