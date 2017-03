Kẻ giả danh Văn phòng Chính phủ lừa bán thiên thạch bị bắt

Sau khi lừa nhiều người ở các tỉnh Lâm Đồng, Bình Phước, Bình Dương và TPHCM… chiếm đoạt hàng tỉ đồng, Chu Văn Lan (SN 1957, ở thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng - Lâm Đồng) mở rộng hoạt động đến Bình Định.

Nhưng kẻ lừa đảo chuyên nghiệp này vừa có mặt tại Quy Nhơn, chưa kịp hành động thì đã bị phát hiện.

Chu Văn Lan bị bắt tại Quy Nhơn. Ảnh: Quý Hiền

Với quần áo phẳng phiu, sang trọng, giày da bóng loáng và chiếc cặp khóa số đắt tiền cùng với cách ăn nói lưu loát, thuyết phục… Lan tìm mọi cách để những người tiếp xúc với y tin y là cán bộ Văn phòng Chính phủ. Sau đó, y tung tin mình đang sở hữu một viên thiên thạch nặng 80 kg, trị giá 50 triệu USD và được Thủ tướng Chính phủ cho phép tìm đối tác nước ngoài để bán.



Nếu chỉ nói không thôi thì khó thuyết phục người khác tin theo. Bởi vậy, Lan đã làm giả Công văn của Văn phòng Chính phủ cho phép vận chuyển, bảo quản, bán thiên thạch và sử dụng ngoại tệ… Được “mục sở thị” những giấy tờ đóng dấu son của Chính phủ, một số người đã tin Lan.



Sau khi đã tạo được lòng tin, Lan vận động họ tham gia tìm đối tác bán thiên thạch và góp tiền vào chi phí trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán. Lan đưa ra tỉ lệ hưởng lợi rất cao, ai góp 80 triệu đồng sẽ được hưởng 2 triệu USD từ số tiền bán thiên thạch. Với mức lợi nhuận khổng lồ đó, nhiều người vội vàng mở két đưa tiền cho kẻ lừa đảo.



Theo đơn tố cáo của những nạn nhân trong vụ lừa đảo từ các tỉnh Lâm Đồng, Bình Phước, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, TPHCM… gửi Công an tỉnh Lâm Đồng, số tiền Lan đã chiếm đoạt của họ lên tới 10 tỉ đồng.



Khi thấy những người đưa tiền cho mình có vẻ nghi ngờ, Lan âm thầm rời khỏi địa phương. Căn cứ tài liệu thu thập được của trinh sát, Công an tỉnh Lâm Đồng nhận định: Lan đã đến Bình Định và có khả năng y không chỉ chạy trốn mà chọn địa bàn mới để tiếp tục lừa đảo.



Nhận được yêu cầu của Công an tỉnh Lâm Đồng và chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm đã gấp rút triển khai truy tìm Lan. Sau một đêm huy động nhiều lực lượng tham gia và triển khai các biện pháp nghiệp vụ cần thiết, sáng 2-7, trinh sát phát hiện và bắt giữ Lan tại khách sạn trên đường Chương Dương, TP Quy Nhơn.



Tại trụ sở công an, qua kiểm tra hành lý, tư trang của Lan, trinh sát phát hiện nhiều giấy tờ giả mạo liên quan đến hoạt động lừa đảo của y. Biết không thể chối cãi được, Lan đã khai nhận hành vi phạm tội. Bước đầu, y khai đã chiếm đoạt của người khác hàng tỉ đồng. Ngoài ra, Lan cũng thừa nhận, y đến TP Quy Nhơn vừa để tránh việc truy tìm của những người đã đưa tiền cho y và cũng là để tiếp tục lừa đảo bằng thủ đoạn trên, nhưng chưa kịp ra tay thì bị bắt.



Kẻ lừa đảo Chu Văn Lan đã được Công an tỉnh Bình Định chuyển giao Công an tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục điều tra, xử lý trước pháp luật.



Theo Bình Định Online