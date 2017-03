Kẻ gian cạy cửa trộm hơn 44 chỉ vàng

Ngày 23-6, nguồn tin từ Công an xã Triệu An, huyện Triệu Phong cho biết, tại địa bàn xã vừa xảy ra vụ kẻ gian cạy cửa nhà dân lấy trộm đi hơn 44 chỉ vàng.



Trước đó, vào ngày 18-6, Công an xã Triệu An đã tiếp nhận trình báo của bà Hoàng Thị Diệp (SN 1952, trú tại thôn Hà Tây, xã Triệu An) về việc gia đình bà đã bị kẻ gian cạy cửa phòng ngủ và lấy đi hơn 44 chỉ vàng cất trong tủ. Bà Diệp cho biết, đó là số tài sản mà gia đình bà tích góp được trong một thời gian dài mới có được.



Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an xã Triệu An đã báo cáo với CAH Triệu Phong để phối hợp điều tra vụ việc. Theo điều tra, bước đầu xác định được vụ việc xảy ra vào khoảng thời gian từ 7 đến 10h sáng 18-6.



Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương khoanh vùng, xác minh, điều tra hung thủ.





