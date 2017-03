Kẻ giết 4 người ở Lào Cai từng có tình cảm với nạn nhân

Bác thông tin bắt cóc, mổ nội tạng trẻ em Liên quan tình hình an ninh trật tự vùng biên giới, ngày 11-8, Đại tá Lê Văn Canh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Hà Giang, cho biết thông tin về việc trên địa bàn tỉnh này có 16 nạn nhân bị bắt cóc, mổ lấy nội tạng là hoàn toàn không chính xác. Trước đó, trên mạng xuất hiện một công văn của Công an huyện Si Ma Cai (Lào Cai) thông báo về việc tại địa phận giáp ranh Việt Nam-Trung Quốc (tỉnh Hà Giang) trong sáu tháng đầu năm 2016 đã xảy ra 16 vụ/16 nạn nhân bị người Trung Quốc bắt cóc, mổ lấy nội tạng, người dân nâng cao cảnh giác. Tuy nhiên, Đại tá Canh cho hay: Không ghi nhận vụ việc bắt cóc, mổ lấy nội tạng nào. Công an Si ma Cai cũng nhận sai sót về công văn trên vì thực tế không có vụ bắt cóc nào.