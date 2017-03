Kẻ giết ba người đẹp bị bắt

Đối tượng Nguyễn Văn Dương tại trại giam Công an tỉnh Kiên Giang

Ngư phủ si tình độc ác

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Kiên Giang vừa hoàn tất hồ sơ chuyển sang Viện kiểm sát đề nghị truy tố hành vi giết người và hủy hoại tài sản đối với Nguyễn Văn Dương (SN 1981, ngụ TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang). Theo hồ sơ vụ án, cách đây 6 năm, tại ấp Vĩnh Hòa 2, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, xảy ra vụ án mạng kinh hoàng khi ba cô gái bị thiêu chết. Cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và xác định các nạn nhân điều là chị em ruột gồm Lê Yến Linh (SN 1990), Lê Thảo Linh (1993) và Lê Thị Mỹ Linh (SN 1996).

Cái chết đột ngột của ba chị em họ Lê khiến người dân trong ấp hoang mang và vô cùng phẫn nộ trước hành vi tàn ác của hung thủ. Bàng hoàng do tai hoạ ập đến với gia đình, vợ chồng anh Lê Tấn Anh và chị Trương Thị Mỹ Lệ ngã quỵ sau cú sốc này nên bỏ đi biệt xứ để mưu sinh…

Trước khi xảy ra thảm án, gia đình anh Tấn Anh, chị Lệ thuộc diện khó khăn ở địa phương, thế nhưng trong gia đình lúc nào cũng rộn rã tiếng cười, không ít người thầm ghen với mái ấm hạnh phúc đơn sơ của anh chị. Lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, hằng ngày anh Tấn Anh làm nghề kéo lưới, còn chị Lệ vừa làm nội trợ vừa bán hàng tạp hóa nhỏ kiếm thêm thu nhập cho gia đình.

Ngoài ba người con gái lớn là Lê Yến Linh, Lê Thảo Linh và Lê Thị Mỹ Linh, năm 2000 chị Lệ hạ sinh thêm người con trai tên Lê Tấn Đinh khiến gia đình thêm hạnh phúc . Nhìn thấy các con chăm học, anh Tấn Anh cũng số gắng làm việc để lo cho các con được đến nơi đến chốn. Thấy cha mẹ cực khổ, nên Yến Linh đã nghỉ học để phụ giúp việc bán buôn với mẹ. Niềm vui trong gia đình anh Tấn Anh càng được nhân lên khi liên tiếp trong 8 năm liền, Thảo Linh và Mỹ Linh đều là học sinh xuất sắc của lớp.

Truy sát đến cùng

Sự xuất hiện của Nguyễn Văn Dương - người yêu của Lê Yến Linh (con gái đầu của anh Anh và chị Lệ), một cô gái đẹp người, đẹp nết và chăm chỉ nên được nhiều chàng trai trong làng dòm ngó. Thấy Dương hiền lành, siêng năng nên Yến Linh và gia đình có cảm tình và không lâu sau đó Linh đã yêu Dương. Trong một lần Dương mời Linh về quê ở TP Rạch Giá thăm nhà.

Tại đây, Linh phát hiện Dương nói chuyện với cha mẹ rất không lễ phép. Kể từ đây, Linh tỏ ra thất vọng và tìm cách tránh xa Dương, dù gia đình đã nhiều lần khuyên nhủ và có ý tác hợp cho đôi trẻ… nhưng cô vẫn một mực cự tuyệt. Bị người yêu né tránh, Dương càng cố gắng chinh phục Linh nhiều hơn.

Khoảng tháng 3/2007, Dương tìm đến nhà Linh để bày tỏ tình cảm… nhưng bị từ chối. Qúa buồn chán, Dương tự chặt đứt ngón tay trỏ trái của mình để thể hiện tấm chân tình đối với Linh. Và để quên đi vết thương lòng, Dương đến huyện Ba Hòn (Kiên Giang) xin làm bạn ghe cho ghe Hồng Đại, với những chuyến ra khơi dài ngày. Nhưng cứ hễ mỗi lần trở về đất liền, thì Dương không thể quên được Linh. Mỗi lần như vậy, Dương lại lấy điện thoại gọi vào số máy của Yến Linh nhưng không liên lạc được.

Ngày 14/5/2007, ghe Hồng Đại bị hư nên phải vào bờ sửa chữa. Lúc rảnh rỗi, Dương lại nghĩ đến chuyện bị người yêu cự tuyệt nên đã nung nấu ý định trả thù. Lấy lý do về thăm gia đình, Dương xin phép chủ được nghỉ vài ngày trong thời gian sửa chữa ghe. Dương đến công viên An Hòa chơi và tìm đến TX Rạch Rõi để mua 1,5 lít axít, rồi tìm đến nhà người yêu. Khi Dương đến nơi, trời đã sẩm tối nhưng những nhà dân trong ấp đã sáng điện nên Dương chưa thể ra tay.

Ngồi đợi gần ba giờ, khi mọi người đã ngủ say Dương mới ra tay. Dương lấy dây chì, buộc chặt cánh cửa ra vào của nhà Yến Linh, với mục đích khi có chuyện mọi người không thể chạy ra ngoài được. Kế đó, Dương leo lên vách nhà, sát phòng chị em Linh ngủ rồi đổ axít xuống. Lúc này, do Yến Linh vẫn chưa ngủ nên kế hoạch của Dương bất thành.

Thất bại, Dương quay trở lại công viên An Hòa ngủ, đợi đến ngày hôm sau tiếp tục ra tay. 20h ngày 15/5, Dương ra chợ Tà Niền mua 2 lít xăng, rồi tiếp tục quay trở lại ấp Vĩnh Hòa 2. Gần 24 giờ, Dương trèo lên vách và tưới xăng lên mái nhà, nơi căn phòng Yến Linh đang ngủ. Khi đó, thấy có mùi xăng, Yến Linh nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên lập tức đánh thức các em dậy, chạy ra khởi giường nhưng sự việc đã quá muộn. Cùng lúc đó, bên ngoài Dương đã châm lửa, đốt cháy ngôi nhà.

Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội. Phát hiện sự việc, cha mẹ Yến Linh đã hô hoán mọi người, cùng dập lửa và cứu chị em Yến Linh ra ngoài. Tuy nhiên, do lửa bùng phát nhanh, làm bình gas của gia đình Linh phát nổ. Cả xóm được huy động để khống chế ngọn lửa và đưa ba chị em Yến Linh đi cấp cứu… Nhưng điều đáng buồn là cả ba chị em đã lần lượt qua đời tại bệnh viện.

6 năm "biệt xứ" vẫn không thoát tội

Nhận định đây là một vụ giết người nghiêm trọng, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Kiên Giang đã khám nghiệm hiện trường một cách cẩn trọng, để tìm các chi tiết dù là nhỏ nhất tại hiện trường. Cơ quan Điều tra đã thu giữ được 2 can nhựa, một can nghi đựng axít và một can chứa xăng; sợi dây chì, được hung thủ buộc vào cửa ra vào của gia đình trước ngày xảy ra hỏa hoạn cũng được Cơ quan Điều tra thu giữ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra của mình, trưa ngày 16/5, Cơ quan Điều tra đã khởi tố vụ án giết người và nghi can được xác định chính là Nguyễn Văn Dương. Ngay sau khi xảy ra vụ án, Nguyễn Văn Dương đã biến khỏi nơi cư trú một cách bất thường. Cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã toàn quốc đối với Dương, đồng thời các mũi trinh sát được tung đi khắp nơi để truy lùng tung tích hung thủ.

Theo hồ sơ vụ án, gây án xong, Dương đón xe ôm về Ba Hòn gặp chủ ghe Hồng Đại xin ứng một triệu để lo cho người nhà bị bệnh. Nhưng sau đó Dương đón xe lên TP.HCM rồi trốn ra Vũng Tàu. Tại đây, Dương tự đổi tên thành Lê Kim Nguyên và cắt đứt mọi liên lạc với gia đình.

Trong khoảng thời gian này, ban ngày Dương trốn chui trốn nhủi ở vùng ven biển thuộc địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đêm đến Dương ra chợ làm thuê kiếm sống tại khu vực bãi Sau. Một thời gian sau đó, Dương xin đi làm bạn ghe đánh bắt hải sản xa bờ, ít khi trở về đất liền. Cuộc sống nay đây mai đó của Dương lúc thì cập bến ở cửa biển Khánh Hội (Cà Mau), lúc thì Bến Tre, bãi Sau (Vũng Tàu)…

Trong những lần ghe cập bến ở cửa biển Khánh Hội, Dương có quen biết với người phụ nữ đã lớn tuổi và đã qua một đời chồng. Kẻ cô đơn, người thiếu tình, cả hai nhanh chóng gần gũi và chung sống với nhau như vợ chồng.

Và cứ như thế hai người gặp nhau khi ghe cá của Dương cập bến và kết thúc khi tàu ra khơi. Trong dịp Noel cuối năm 2011, Dương xin chủ ghe nghỉ vài ngày để hẹn với người tình gặp nhau tại bến xe Miền Đông. Khi đó, mọi di biến của Dương đã nằm trong tầm ngắm của các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an tỉnh Kiên Giang.

Khi đối tượng vừa bước xuống xe, lập tức bị các trinh sát “đón lõng” và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp theo lệnh truy nã, kết thúc 6 năm trốn chạy tội ác của mình và đối mặt với bản án nghiêm khắc mà Dương đã gây ra cái chết thương tâm của ba cô gái trẻ.

Theo Minh Quân (Pháp luật Việt Nam)