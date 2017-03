Kẻ giết công an là tội phạm truy nã đặc biệt nguy hiểm

Hiện cơ quan chức năng đang tạm giữ hình sự đồng bọn của tên Tuấn là đối tượng Bùi Thanh Trung (32 tuổi, cùng ngụ Biên Hòa, Đồng Nai) để điều tra làm rõ hành vi giết người trên.





Tên cướp bị triệt hạ là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm



Trung tướng Phạm Quý Ngọ - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, khi bị bắt, Trung thừa nhận đã cùng tên Tuấn dùng súng bắn chết anh Nguyễn Quốc Dũng (24 tuổi, ngụ xã Phước Bình, Long Thành, Đồng Nai) và cướp xe SH của anh Nguyễn Thanh Tuấn (21 tuổi, ngụ ấp 6, xã Phước Bình, huyện Long Thành, Đồng Nai) xảy ra vào ngày 9/7 vừa qua.



Hiện công an tỉnh Đồng Nai đã xác nhận được chủ xe và thu hồi chiếc xe trên, trả lại cho bị hại. Ngoài ra đối tượng cũng khai nhận một đồng bọn khác tên Minh có tham gia hai vụ giết người cướp tại sản tại Đồng Nai và Đà Lạt (Lâm Đồng).



Tên cướp Trần Quốc Tuấn là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm của Công an tỉnh Đắc Lắc vì tội trốn trại giam.



Cũng theo Trung tướng Ngọ, hiện Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo phong hàm Trung úy đối với Thượng sĩ Lê Thanh Tâm vừa hy sinh. Công an tỉnh và chính quyền địa phương cùng gia đình sẽ tổ chức lễ truy điệu trong ngày hôm nay cho anh Tâm.



Được biết, anh Tâm hiện đang là sinh viên trường Trung cấp CSND II, thực tập tại đội CSHS Công an huyện Cẩm Mỹ từ tháng 5 đến tháng 7/2011 và mang quân hàm Thượng sĩ.



Khoảng 16h chiều 19/7, khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai, anh Tâm và anh Hồ Thông (Công an viên xã Xuân Đường) phát hiện hai đối tượng phóng xe tốc độ cao không đội mũ bảo hiểm liền đuổi theo lập hồ sơ xử lý.



Bất ngờ một tên cướp dùng súng bắn bị thương anh Thông và tháo chạy. Trên đường chạy trốn, tên cướp còn dùng súng uy hiếp, khống chế cướp xe máy làm bị thương 2 người dân và bắn chết anh Tâm.



Trước sự manh động của 2 tên cướp, lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai quyết định nổ súng và tiêu diệt tên Tuấn. Hiện các nạn nhân bị thương trong vụ xả súng kinh hoàng trên đã qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai.



Vụ việc đang được Công an tỉnh Đồng Nai mở rộng điều tra.