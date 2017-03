Kẻ giết người bị bắt sau hơn 20 năm lẩn trốn

Rạng sáng 7-8, tại quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, tổ công tác của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ Vũ Văn Lệ (sinh năm 1970), đăng ký thường trú phường Hà Trung, TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Nghi can Vũ Văn Lệ đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ra lệnh truy nã đặc biệt về tội giết người từ năm 1994.

Theo tài liệu của Công an tỉnh Quảng Ninh, vào ngày 14-10-1994, xuất phát từ mâu thuẫn giữa em trai Lệ với một người cùng xóm, Vũ Văn Lệ đã dùng dao nhọn đâm khiến nạn nhân tử vong. Ngay sau khi gây án, Lệ đã bỏ trốn.

Thời gian nghi can bỏ trốn tới gần 22 năm, mọi thông tin về Lệ gặp nhiều khó khăn. Tháng 5-2016, Công an tỉnh Quảng Ninh đã có thông tin về nghi can nên xác lập chuyên án, huy động một số đơn vị nghiệp vụ phối hợp truy bắt.



Bằng các biện pháp nghiệp vụ, rạng sáng 7-8, tổ công tác của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt Vũ Văn Lệ khi Lệ đang ở nhà một người quen trên đường Đổng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Tại cơ quan công an, Vũ Văn Lệ thừa nhận hành vi phạm tội của mình cách đây hơn 20 năm.

Ngoài ra, Lệ còn khai nhận khi biết phạm trọng tội, bị truy nã, Lệ trốn về quê ở xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng, làm nghề lao động tự do, thay đổi tên tuổi để trốn tránh cơ quan pháp luật. Khoảng tháng 6-2016, Lệ lên TP Hải Phòng làm thợ xây ở quận Hải An đến ngày 7-8 thì bị cơ quan công an bắt.

Hiện tại, Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Vũ Văn Lệ theo quy định của pháp luật.