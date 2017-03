Kẻ giết người giữa ban ngày ra đầu thú

Đây chính là đối tượng có kiểu hành xử “xã hội đen”, hắn đã dùng hung khí chém nhiều nhát khiến anh Trần Duy Vượng SN1987 trú tại thôn 3, xã Thịnh Hưng – Yên Bình tử vong ngày 25/6 vừa qua.

Tại cơ quan điều tra, Đỗ Phú Giang khai nhận: Trưa 25/6, đối tượng đã cùng Trần Duy Vượng và một số người bạn của Vượng đi uống rượu. Sau đó cùng nhau đi hát karaoke tại quán MTV, thuộc tổ 77, phường Nguyễn Thái Học ( khu vực công viên Yên Hòa).



“Rượu vào lời ra”, trong khi hát karaoke giữa Giang và Vượng đã xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát. Tức giận Giang đã về nhà lấy dao quắm quay lại quán karaoke. Tại đây Giang chém vượng nhiều nhát chí mạng, đã làm Vượng gần như đứt lìa cánh tay trái. Anh Vượng đã tử vong trên đường đi cấp cứu do bị thương quá nặng và mất quá nhiều máu.

Sau khi Giang chạy trốn lên tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên nhận thấy lực lượng công an đang ráo riết truy bắt, nên đến ngày 26/6 Đỗ Phú Giang gọi điện xin đầu thú. Ngày 26.6 cơ quan điều tra công an thành phố Yên Bái đã khởi tố vụ án, bị can về tội giết người đối với Đỗ Phú Giang.

Theo Hạ Băng - Hà Thanh (ANTĐ)